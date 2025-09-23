Slušaj vest

Kristijan Golubović i Kristina Spalević nedavno su raskinuli i izneli prljav veš iz vanbračne zajednice, ali su ipak pored svega rešili da ljubavi daju još novu šansu pa su se pomirli. Kristina i Kristijan su ljubav zapčeli pred kamerama, u rijaliti programu "Zadruga 4", a on je tada prevario svoju tadašnju suprugu Ivanu.

Roditelji Kristine Spalević su njihovu vezu od počeka podržali, a samo su se jednom prilikom oglasili za domaće medije.

Kristinin otac je tada istakao da je njegova ćerka iskreno zavolela Kristijana i da on ne može da joj zabrani da bude s njim u vezi, da je ona punoletna i da sama donosi odluke u svom životu.

- To što Kristina radi, to je nešto što svi radimo i jedini njen greh je to što je radila na TV-u. Kristina nije nikome naudila, dokle god su tu emocije, moje moralne predrasude su totalno nebitne. Video sam da se zaljubila. Ja ne mogu da joj zabranim... Šta da radim, da je vežem, da je prijavim policiji? Ona nije nikome naudila, žao mi je njegovog braka... - rekao je tada Kristinin otac u emisiji "Ekskluzivno".

"On je stopostotni invalid"

Kristinina majka je, sa druge strane, govorila o slučaju bolesnog sina, inače Kristininog brata, a detalji koje je iznala mnogi nisu znali.

- To su teške teme, mi se nekako nosimo sa tim, stalno smo u pokretu... Mi smo se 13 godina borili, on je sada kategorisan kao stopostotni invalid. Vreme kada se razboleo bilo je užasno. Većinu lekova smo kupovali, ono što je naša greška je što smo odbijali neke savete stručnjaka. Bilo nam je teško da prihvatimo da naše dete bude u nekoj ustanovi. Sve što smo imali prodali smo i dali za njegovo lečenje, čak smo i kuću prodali. Sve smo uradili u pokušaju da pomognemo detetu, svesni da možda nećemo uspeti - otkrili su roditelji zadrugarke.