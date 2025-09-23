Slušaj vest

Fran Pujas je svojevremeno dospeo u žižu interesovanja javnosti zbog učestvovanja u "Zadruzi". O njegovom odnosu sa rijaliti takmičarkom Paulom Hublin se naširoko pričalo, a mnoge je iznenadilo kad je primljen u bolnicu Laza Lazarević.

Fran Pujas je tad završio na klinici za psihijatrijske bolesti, nakon čega je pričao:

Fran Pujas u boksericama i bez majice Foto: Printscreen/Instagram

- Pozlilo mi je, pao sam i lupio sam glavom. Imao sam potres mozga, a kada su doktori došli po mene, zbog mog izgleda i tetovaža su me poslali na psihijatriju, jer su mislili da sam drogiran. To su predrasude sa kojima se stalno suočavam. 

Dugo se nije oglašavao u javnosti, a sad je pokazao svoje novo izdanje. Fran je očigledno mnogo vremena provodio u teretani, pa sad izgleda dosta drugačije.

Fran Pujas u boksericama i bez majice Foto: Printscreen/Inatagram

Negativan na sve moguće droge

Inače, nakon napuštanja odeljenja za psihijatriju, Fran je pričao:

- Imam toksikološki nalaz gde sam negativan na sve moguće droge. Odmah posle sat remena, kada su stigli rezultati, prebacili su me u Urgentni centar.

- Što se tiče ogrebotina, pas me budio iz nesvesti i ogrebao mi noge. Bukvalno ne mogu verovati šta su sve pisali. Nisam se oglašavao do sada niti demantovao sve te izmišljotine - dodao je tom prilikom Pujas.

