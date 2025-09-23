Slušaj vest

Atina Ferari šokirala je priznanjem da je u vezi i kontaktu sa Acom Lukasom.

Iako je svojevremeno izašao njihov privatni snimak, ona nikada nije želela da otkriva detalje odnosa, sve do sad.

"Ja sam slobodan čovek"

Aca je oduvek bio miljenik žena, a svojevremeno je ovako pričao o privatnom životu nakon razvoda.

Foto: Ata imagas

- Ja sam slobodan čovek, razveden sam, mogu da radim šta hoću. S nekim devojkama sam sedeo kod mene u kući. Bila je opuštena atmosfera, ja i dve-tri devojke, bili smo dopola goli, neko zezanje. Nisu one mene na kvarno snimale, nego smo se snimali da pošaljemo nekoj drugarici jedne od njih. Međutim, ta jedna se posvađala s drugom i sad je ova pustila taj snimak. Rekao sam joj: "Nek pusti, šta me briga!" I odjednom opšta panika, novinari zovu. Ja ih pitam: "Šta vi hoćete od mene? Šta treba, da sedim dopola go sa tri muškarca? S tri žene sam sedeo, jeste normalni" - govorio je Lukas u podkastu "Vostkast".

Foto: Dragan Kadić, Petar Aleksić

Kako su se upoznali Lukas i Atina

Atina Ferari je otkrila kako su se njih dvoje upoznali i ističe da ju je on dve godine molio da se vide.

- Što se tiče Ace Lukasa, ja imam potpuno slobodu da pričam o našem odnosu, on se neće naljutiti. Mi smo mnogo dobro prijatelji. Moram da ispričam kako smo se upoznali zapravo... Pre nekoliko godina vodila sam program u jednom lepom restoranu kod naših zajedničkih prijatelja u Čačku. Te večeri Lukas je trebalo da nastupi, međutim, svi znamo kakav je Aca. Aca ko Aca, zaginuo je negde, zapio se, bilo mu je lepo. Nažalost, zbog zdravstvenih razloga nije se pojavio. Ja sam, kao voditeljka programa, morala da zabavim masu od preko 100.000 ljudi i zadržim ih tu gde jesu. Krenula sam da pevam, da zbijam šale kao pravi profesionalac i ljudi su ostali. On mi se kasnije putem poruke zahvalio i tako je počela naša komunikacija.

1/9 Vidi galeriju Atina Ferari na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

Kako navodi, njihovo dopisivanje je trajalo pune dve godine, pre nego što je došlo do upoznavanja oči u oči:

- On je mene dve godine molio da se upoznamo. Mi se nismo uživo znali, znali smo se preko televizije, ali ništa više od toga. To je meni čak bilo i smešno, mislim da i dalje imam te naše poruke... Dve godine je to trajalo, a ja nikako da nađem vreme da se upoznamo. Na kraju, nakon jednog mog ljubavnog brodoloma, pristala sam da se vidimo, ali samo kao prijatelji, bez nekih drugih namera - priseća se pevačica.

"Ispunio je sve moje uslove"

- Uslovi su bili moji! Nisam htela da se upoznam s njim ukoliko ne dođe po mene kolima, zatim da izađemo u neki javni restoran, a ne po kućama, stanovima... Kućne sedeljke ne dolaze u obzir! Treći uslov je bio da se kući vratim do 23 časa, zatim da veče prođe bez alkohola i bez ikakvih supstanci jer ja nisam čovek iz te priče. Takve stvari nikada nisam probala niti koristim tako nešto. On je prihvatio sve moje uslove, došao je zaista na vreme, nije kasnio jer sam mu rekla da mrzim muškarce koji kasne. Otišli smo u restoran, večerali, popili po čašu vina, ispričali se i on me vratio kući na vreme. Sve je bilo u redu, tada smo počeli da se družimo. Za ovo ostalo, ne mogu baš sve da vam ispričam, dala sam vam dovoljno uvoda u priču - opisuje Atina do detalja sa osmehom na licu.

Foto: Pritnscreen

Prvi put priznala da je s Lukasom u vezi

- Ne mogu da vrdam, Aca je jedno prepametno i divno stvorenje, preinteligentan je čovek, uvek mi je zanimljivo s njim. Ali nikad ga nisam gledala zbog karijere i toga šta je uradio i stekao. Znam kakav ga glas bije, kakve ga sve priče sa ženama prate, zato sam i razmišljala dve godine da se uopšte upoznamo. Ali, s vremenom, shvatila sam koliko je nežan i emotivan, to što pričaju i pišu nema veze s životom. Za njega se žene kače da bi postale slavne, da kažu da su bile s Acom Lukasom, a on nije ni prošao pored njih. Evo, koliko se Aca i ja poznajemo... Ja nikada u životu nisam progovorila o njemu, ovo sada sve prvi put pričam i verovatno više nikada. Meni slava na račun njegovog imena ne treba! Ako sam kvalitet, steći ću je sama. Žao mi je što sve o nama dospelo u javnost, ali ja nisam osoba koja će da krije i laže i da se pravim luda kao što mnogi to na estradi rade - govorila je Atina.

Eksplicitni snimak Lukasa i Atine Ferari: