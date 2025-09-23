Slušaj vest

Hana Ikodinović nedavno je napustila Srbiju i odselila se u Španiju kako bi studirala.

Sa njom je nekoliko dana bila i njena majka Nataša Bekvalac, te su uživale u prvim danima novog početka.

Selfi iz kreveta

Hana je već neko vreme aktivna na društvenim mrežama i svoje pratioce oduševljava svojim izgledom, a sada je objavila selfi iz kreveta koji je privukao mnogo pažnje.

Hana Ikodinović se oglasila iz Španije Foto: Instagram

Bez šminke, Hana je zanosno pozirala u krevetu i još jednom pokazala da joj je majka priroda bila naklonjena kada je lepota u pitanju.

"Ne mogu da zamislim dan bez nje"

Nataša je nedavno govorila o odnosu sa Hanom i priznala koliko joj teško pada njen odlazak iz porodičnog doma.

- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško podnosim selidbu, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.

Lepotu nasledila od majke

Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović bili su omiljeni par na javnoj sceni kada su stupili u brak. Bivši vaterpolista je bio na vrhuncu karijere, san mnogih devojčica, dok je pevačica uveliko dobila titulu novosadske barbike, te su plenili lepotom i mladošću. Nedavno su se ponovo zajedno pojavili na njenoj proslavi mature, kada su sve društvene mreže brujale o njihovom stajlingu i sreći.

Nakon kraha braka ostali su u sjajnim odnosima zbog mezimice Hane koja je i posle razvoda uvek uz sebe imala oba roditelja.

Na svom Instagramu Nataša ponekad objavi fotografije iz detinjstva a mnogi kažu da je Hana ista pevačica kada je bila mala, te da je prava "majčina slika i prilika".

Jednom prilikom su pljuštali komentari, te je neko napisao "Gledaj majku, biraj ćerku".

