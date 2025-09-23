Slušaj vest

Dara Bubamara prozvala je Dragana Kojića Kebu zbog njegovih obrva. Naime, pevač već godinama tetovira obrve što je bio razlog da ga koleginica isproziva u "Zvezdama Granda", gde su oboje članovi žirija.

Sve je počelo od njegovog ogledalceta, koje on nosi svuda s sobom i svakog čaša se gleda i proverava kako izgleda.

Rajder lista

- Keba kakvo ogledalo ima, pa nijedna žena u žiriju nema ovakvo ogledalo - rekla je Dara, a Keba je otkrio da je to bila njegova "rajder lista" kada je sa direktorom Goranom Šljivićem dogovarao da bude u žiriju.

Keba već godinama tetovira obrve Foto: Boba Nikolić

- Muškarac kad tetovira obrve, meni to nije normalno! - krenula je Dara s prozivkom, ali joj Keba nije ostao dužan:

- Pa, pogledaj svoje obrve!

Mora i botoks da se pomene

- Ja sam žensko. Keba nema botoks, ali ima obrve - nasmejala je sve u studiju Dara.

Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda izbacila dekolte Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Inače, Keba je na druženju medija povodom koncerta koji će održati u MTS dvorani, 16. oktobra, pomenuo da ga pojedini peckaju zbog obrva.

- Nemam trunku pudera i šminke, na mrežama mi zameraju pogotovu muškarci. Skoro mi u "Zvezdama Granda" pomenuli i obrve, pa ljudi, moje su obrve. Treba ih malo korigovati, to je moje zadovoljstvo pre svega. Telo ljudsko je kao biljka, mora da se neguje. Ako ti ne brineš o sebi, onda... Ono što je večno i neuništivo je duša, ali to se isto neguje. Što se tiče oklopa, to je biljka koju uvek treba da zalivamo i negujemo. Sigurno sam kod mnogih muškaraca prepoznao da mi se dive, ali neće da kažu iz svog ega - rekao je Keba, koji je tada prokomentarisao i razvod sina Igora posle nekoliko meseci braka.

Foto: Dušan Cakić

Treća sreća

- Daje on meni savete, dosta toga i ja od njega naučim. Ja sam u vašim godinama imao dosta propusta. Moj Igor je super, ima uspešnu firmu koja se bavi nekretninama. Drago mi je da je pun života, volje i elena, a što se brakova tiče, pa biće valjda treća sreća. To je do njega, mlad je još uvek ima vremena. Nigde ne treba žuriti - zaključio je Keba.