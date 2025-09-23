"MUŠKARAC KOJI TETOVIRA OBRVE, TO NIJE NORMALNO" Bubamara potkačila Kebu zbog njegovog izgleda, on uzvratio
Dara Bubamara prozvala je Dragana Kojića Kebu zbog njegovih obrva. Naime, pevač već godinama tetovira obrve što je bio razlog da ga koleginica isproziva u "Zvezdama Granda", gde su oboje članovi žirija.
Sve je počelo od njegovog ogledalceta, koje on nosi svuda s sobom i svakog čaša se gleda i proverava kako izgleda.
Rajder lista
- Keba kakvo ogledalo ima, pa nijedna žena u žiriju nema ovakvo ogledalo - rekla je Dara, a Keba je otkrio da je to bila njegova "rajder lista" kada je sa direktorom Goranom Šljivićem dogovarao da bude u žiriju.
- Muškarac kad tetovira obrve, meni to nije normalno! - krenula je Dara s prozivkom, ali joj Keba nije ostao dužan:
- Pa, pogledaj svoje obrve!
Mora i botoks da se pomene
- Ja sam žensko. Keba nema botoks, ali ima obrve - nasmejala je sve u studiju Dara.
Inače, Keba je na druženju medija povodom koncerta koji će održati u MTS dvorani, 16. oktobra, pomenuo da ga pojedini peckaju zbog obrva.
- Nemam trunku pudera i šminke, na mrežama mi zameraju pogotovu muškarci. Skoro mi u "Zvezdama Granda" pomenuli i obrve, pa ljudi, moje su obrve. Treba ih malo korigovati, to je moje zadovoljstvo pre svega. Telo ljudsko je kao biljka, mora da se neguje. Ako ti ne brineš o sebi, onda... Ono što je večno i neuništivo je duša, ali to se isto neguje. Što se tiče oklopa, to je biljka koju uvek treba da zalivamo i negujemo. Sigurno sam kod mnogih muškaraca prepoznao da mi se dive, ali neće da kažu iz svog ega - rekao je Keba, koji je tada prokomentarisao i razvod sina Igora posle nekoliko meseci braka.
Treća sreća
- Daje on meni savete, dosta toga i ja od njega naučim. Ja sam u vašim godinama imao dosta propusta. Moj Igor je super, ima uspešnu firmu koja se bavi nekretninama. Drago mi je da je pun života, volje i elena, a što se brakova tiče, pa biće valjda treća sreća. To je do njega, mlad je još uvek ima vremena. Nigde ne treba žuriti - zaključio je Keba.