Dara Bubamara na estradnom nebu je već tri decenije, a kako sama navodi, za uspeh i karijeru zaslužna je disciplina.

Muzičku karijeru počela je kao devojčica, a mnogi se ne sećaju kako je nekada izgledala.

Početak karijere

Mala, plava, nasmejana i vrcava odmah je ukrala simpatije publike, a pesmom "Košava sa Dunava" napravila je pravi bum.

Nedavno je govorila o svojim prvim koracima u muzičkom svetu i priznala da je presrećna zbog nadimka koji je dobila.

- Počinjala sam sa pokojnim Božom Nikolićem. Pevali smo u jednom lokalu, u drugom lokalu su pevali "Dara bubamara" bend. Oni nisu imali i pevačicu, nego su imali neku bubamaru koja je napravljena od stirapora. I došao je taj momak da me pita da dođem na pevam sa njima u grupi i ja mu kažem čula sam za vas, vi ste ludi. Oni su tada nosili perike, šou su pravili, ne znam, pevaju čoban tera ovčice i uteruju ovce u kafanu i traktor, mislim, ludica je bila, totalna. On mi kaže: "Mi se zovemo Dara bubamara" bend. Ja kažem, juuu kakvo ime i pitam ih ko im je ta Dara. On mi kaže da nema pevačice u bendu to nam je ta bubamara od stiropora. Meni je to prosto bilo čudno, i nakon toga pomišljam zamisli da dođem u tu grupu, svi će reći za mene Dara Bubamara, prosto nevjerovatno. I ja se tu dogovorim sa njima, dođem i počnemo haos da pravimo, krenemo da pevamo, svuda, po Vojvodini... - govorila je Dara za Telegraf i dodala:

"Da li da idem u školu ili da budem zvezda"

- Stvarno, brzo sam je uspela, ali s obzirom na to da sam bila devojčica koja je išla u prvi srednje i morala sam da pevam do 3-4 ujutru a u sedam idem u školu. Znači da bih stigla u školu morala sam da ustanem u pola šest. Bilo mi je jako teško, da sam čak i spavala na kompjuteru u školi. Onda sam se prebacila na vanredno kada sam videla da je to krenulo ludilo. I onda kažem, Bože, šta ću? Ili da nastavim da idem u saobraćajnu školu, da se prebacim, ili da budem zvezda. Bio je to trnovit put, bila sam devojčica, nisam imala neko svoje detinjstvo. Dok su moje drugarice izlazile, prve ljubavi na klupici, znaš kako je to bilo nekad, a ja sam sa muzičarima pevala: Odžaci, Selenča, Ruma, onda smo došli na Tvrđavu, tu smo haos napravili, svako veče je bilo hiljade ljudi, i onda smo došli u Taš. Kad smo došli u Taš u Beograd, to je bilo ludilo. Pevam u Tašu a u publici sede Raka Đokić i Dragan Mirković, Lepa Brena, Saša Popović, Marina Tucaković, Futa, Zlaja, svi su nas slušali, svi su se otimali ko će da nam pravi album. To je bilo ludilo. I onda smo napravili tu Košavu sa Dunava.

"Ova mala će biti čudo"

Kao mala osvajala je brojne nagrade na dečijim muzičkim festivalima.

- Kao klinka svuda sam pevala. Na Toboganu, ispred škole je bio parkiran neki napušteni kamion, i mi tu stanemo pa kao pravimo Euroviziju, pa ja pobedim. I onda sam bila u Muzičkom toboganu, dva, tri puta sam bila u Muzičkom toboganu, tako sam i tu bila poznata. Onda su se organizovale Zmajev dečije igre, takmičila se, Slovenija, Makedonija, Srbija, Vojvodina, tako sam ja predstavljala Vojvodinu pesmom Duška Trifunovića Svetski folk rock'n'roll. Sećam se čak nisam imala ni garderobu. Moji roditelji su skromno živeli, ali sam imala jako dobru drugaricu, kojoj su roditelji radili u Nemačkoj i doneli su mi neku haljinicu sa tufnicama. Eto, kao da sam samo sebi manifestovala. I tu sam ubedljivo pobedila. Moja pesma je proglašena za najlepšu pesma Zmajevih dečijih igara. Onda je usledilo takmičenje u Novom Sadu za najbolji glas Jugoslavije, tu sam isto osvojila prvo mesto. Išla sam na audiciju u Beograd za Pokaži šta znaš gde me je video Raka Đokić i rekao: "Ova mala će biti čudo". Kasnije je Raka dolazio u Taš i želeo je mene da radi ali ja nisam želela da se odvajam od benda. Od malena sam se borila, samo samo išla po nekim takmičenjima, non stop sam se prijavljivala, stvarno mi nije bilo lako.

- Mislim da te karijere nekada što su pravljene, znači stariji pevači, da ne nabrajam, zna se sve ko su velike zvezde, to bilo je drugačije nekako. Danas je to mnogo lakše. Pojaviš se na nekom takmičenju tipa u Zvezdama Granda ili otvoriš nalog na Tik Toku i Instagramu i več si viđen. Zato mislim da se više sad i ceni te stare zvezde, jel smo mi bile zvezde, imale hitove, to je bilo stepen po stepen, korak po korak, svake godine. To je bilo nešto drugačije i temeljnije. Ja sam jako srećna što sam počela u tom vremenu i što sam i dan-danas popularna kod klinaca. Ne mogu da verujem, izađem na ulicu, devojčice, 3-4 godine viču Dala bubamala, klinici 16-17 godina viču Daro kraljice, caru, onda me slikaju non stop ispred garaže auto. To je ta neka pozitivna energija koja nema veze sa godinama. To je taj zvrk koji će u meni da bude, ja mislim, dok ne umrem.

Buran ljubavni život

Ljubavni život pevačice Dare Bubamare oduvek je intrigirao javnost, te se o njenim vezema često spekuliše. Danas važi za jednu od najatraktivnijih na estradi, a mnogi je zovu "mala džepna venera".

Poznato je da je volela žestoke momke, a zadnjih godina pažnju joj privlače znatno mlađi muškarci.

Naime, prvi muškarac koji se u javnost pojavio kao njen partner je biznismen Lazar Dugalić Laki.

Drugi put je rekla sudbonosno "da" ocu njenog sina, Milanu Kesiću kome je rodila sina. Dara je bivšeg supuga upoznala u njegovom lkalu gde je nastupala, a posle šest meseci veze su se verili. Godine 2008. su se venčali i kako se tada šuškalo njihova svadba je iznosila 120.000 evra. Međutim i toj ljubavi je došao kraj, te se zvanično razvela 2017. godine.

