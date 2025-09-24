Slušaj vest

Mnoge javne ličnosti domaće estradne scene u jednom periodu svog života bile su sa druge strane zakona i zbog toga su neki od njih završili u zatvoru.

Aca Lukas

Aca Lukas je bio uhapšen tokom "Sablje" i osuđen na četiri meseca zatvora zbog neovlašćenog posedovanja pištolja.

- Pištolj mi je bio u spavaćoj sobi, u ženinoj tašni. Kad je policija došla i pitala me da li u stanu imam nešto od oružja, odmah sam ga izvadio i predao im. Napravili su zapisnik i odveli me u Centralni zatvor - prisetio se jednom prilikom pevač.

Opisao je i izgledao prvi susret sa cimerima iz ćelije.

- Doveli su me u zatvor oko tri-četiri ujutru. Niko od zatvorenika to nije znao. Kada sam ušao u ćeliju, gledao sam gde ima slobodan krevet da legnem. Pošto sam bio izmrcvaren, zaspao sam.

- Budim se ujutru i čujem: "Jeste, nije, ma jeste, ma nije". Pomislim, šta je sad? Kad ono četiri glave gledaju u mene. Pokušavaju da provale da li je to Aca Lukas. To mi je bilo simpatično i odmah sam im rekao da sam to ja. Bilo im je nepojmljivo da se probude u zatvoru pored Lukasa - pričao je Aca.

1/6 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: ATA images, Nebojša Mandić, Nemanja Nikolić

Svetlana Ceca Ražnatović

Folk pevačica takođe je završila iza rešetaka tokom akcije "Sablja" 2003. godine. Privedena je zbog sumnje u nelegalno posedovanje oružja i finansijske malverzacije u vezi s fudbalskim klubom "Obilić". Pevačica je iza rešetaka provela tačno četiri meseca, ona je puštena na slobodu 16. jula 2003. godine nakon velikog mitinga u Beogradu. Evo kako je po izlasku govorila o zatvorskim danima.

- Vrištala sam koliko sam plakala za svojom decom. Dešavalo mi se da zaspim, a onda noću čujem njihove glasove kako me dozivaju. Skočim u panici i razbijem koleno o klupu. Stanem na sredinu ćelije i gledam gde se nalazim, ne mogu da dođem sebi od šoka. Onda shvatim da sam u ćeliji, na minus 20 stepeni, i da nema ni traga ni glasa od moje dece. U svoj toj nesreći koja mi se dogodila, dobro je što sam izašla odande zdrava i normalna. Samo takva ću trebati svojoj deci i moći da im budem prava majka - govorila je Svetlana u emisiji na Pink televiziji.

1/11 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović, Zvezde Granda Foto: Marko Karović

Stefan Đurić Rasta

Reper Stefan Đurić Rasta uhapšen je pre tri godine zbog posedovanja narkotika. Rasta je bio uhapšen 2020. godine kada je policija kod njega pronašla pet grama marihuane, a potom je po nalogu tužilaštva urađen i pretres njegovog stana u kom je pronađena veća količina skanka. On je saslušan pred Višim tužilaštvom u Beogradu nakon čega mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana. S njim je uhapšena još jedna osoba kod koje je pronađen kokain.

Njega je policija već neko vreme pratila, a na dan kada je uhapšen navodno obavio je sumnjivi razgovor s prijateljem.

Trenutak hapšenja:

Foto: Kurir

"Mislio je da mu zakon ne može ništa dok god lake droge koristi u lične svrhe, pa se nije ni malo plašio. Ipak, policiji nije promaklo njegovo bezbrižno ponašanje, snimci i fotografije marihuane koje je redovno objavljivao", govorio je tada izvor.

Kada je izašao iz zatvora, određen mu je kućni pritvor u trajanju od 3 meseca.

Rasta je uhapšen i početkom avgusta u Severnoj Makedoniji, ponovo zbog posedovanja marihuane.

Zdravko Čolić

Sredinom osamdesetih, u jeku najveće slave, uhapšen je Zdravko Čolić na aerodromu u Ohridu kad mu je u džepu nađena poprilična svota deviza.

- Bio sam neka vrsta menadžera i čoveka koji je imao određena uložena sredstva u oblasti telefonije, a šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kada sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu - ispričao je tada pevač.

- Bilo je vrlo neprijatno. Ljudi su kupovali devize u tim albanskim selima. Pratili su me sve vreme jer šta ja radim tu u februaru kad nema ni koncerata, ni turista. A ja natovaren u grombi kaputu kao u pesmi Bijelog dugmeta i oni me sačekaju i uzimaju mi sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalnu kupovinu deviza i da sam sačekao osam meseci, ne bi do tog hapšenja ni došlo. Ali to su bile čiste pare, nikakva „crna lova" - istakao je Čolić, pa otkrio kako je narod reagovao na ovu situaciju.

1/5 Vidi galeriju Sve ih obezbedio Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Dragana Udovčić, Shutterstock, Ata imagas

- Prvi dan sam bio u kancelariji kod načelnika. Poštovan sam. Voda i pljeskavica. Onda sam poslat u hotel da prespavam, a ujutru bih dolazio na razgovor. Ceo dan traje razgovor, od osam ujutru do osam uveče. To je bila vrsta pritvora sa tolerancijom. Posle tri dana, pušta me istražni sudija i branim se sa slobode. Na smenu su ulazili ljudi da prate suđenje, na uvodnoj reči jedni, pa oni izlaze da uđu drugi da saslušaju odbranu i na optužnicu dolazi treća grupa ljudi. Kada bi dolazili na suđenje, neki bi vikali: „Kriv je, osudite ga", neki drugi su vikali: „Gde ste osudili čoveka, pa svi kupujemo devize?" I, naravno, da dođe Ante Marković i donese zakon da svi možemo kupovati devize - zaključio je tada.

Bora Đorđević

Pokojni roker i frontmen "Riblje čorbe" Bora Đorđević tokom mladalačkih dana pljačkao je bogate kuće i tim novcem sa prijateljem kupovao instrumente. Kada su ih uhvatili prebačeni su u istražni zatvor, gde je Bora proveo sedam dana.

Iza rešetaka zbog alkohola, radne dozvole

Pokojni Sinan Sakić proveo je tri dana u švajcarskom zatvoru, bez prava na advokata i telefonski poziv, i to zato što nije imao radnu dozvolu. Pored Sinana u sličnoj situaciji našle su se i pevačice Jana Todorović i Tea Tairović.