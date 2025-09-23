"SEJDI NIJE DOBRO, NEK IM BOG POMOGNE" Šerif se rasplakao zbog zdravstvenog stanja Halida Bešlića: Nažalost...
Pevač Halid Bešlić trenutno je na odeljnu Onkologije, a o njegovom stanju je sada kroz suze progovorio njegov najbliži prijatelj sa estrade Šerif Konjević. Naime, Šerif je otkrio da se pre nekoliko dana čuo sa Bešlićem i to putem video poziva, te oktrio kako izgleda sada.
- Čuli smo se i videli pre tri-četiri dana. Često se čujemo na video kol. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često voleo da se našalim na ime Halidovo. Evo možete da pitate i njega i njegovu porodicu, ja bih voleo da to Halid kaže - rekao je folker.
Šerif Konjević je naveo da mu Halid izgleda dobro, ali da veruje u Boga da će se on izvući.
- Pa on meni dobro izgleda, prosto nekog ko ti je prijatelj ne možeš doživljavati ako ima nekih problema, nažalost, ima, ali ja verujem u Boga i tu će se moja rečenica završiti.
Kako je dalje naveo, Halid čita svaki dan u bolnici.
- Voleo bih da malo kad već pričao o čoveku da... Pustite čoveka da živi svoj život, sada mu je najpotrebnije da pročita nešto fino. Halid čita svaki dan, on voli da čita.
Na samom kraju je zaplakao i otkrio da je i Sejda jako bolesna.
- Bili smo zajedno na moru dole, i svaki dan smo bili zajedno. Sad Sejda, moja duša draga... I družili smo dole, nažalost Sejda nije dobro i ona ima zdravstvenih problema. Tako da smo se dole družili i kupali, nažalost oni su morali da odu da obave preglede i sad eto šta je, tu je, da Bog pomogne Halidu i Sejdi - rekao je Šerif u emisiji Mirze Vranj.