Hrvatska pevačica Josipa Lisac i njen nevenčani suprug Karlo Metikoš doživeli su nesvakidašnju ljubavnu priču i uživali u pravoj ljubavi dok ih rana smrt nije rastavila, ali emocije i sećanja nikada nisu nestali.

Kako su često opisivali, od prvog trenutka kad su se sreli i pogledali znali da je to ono pravo i da će ostati zajedno zauvek.

Dnevnik jedne ljubavi

Ljubavna priča Josipe Lisac i Karla Metikoša počela je 1971. godine. Karlo Metikoš bio je popularni jugoslovenski rok i pop muzičar koji je svoju karijeru započeo u Francuskoj pod imenom Met Kolins. Pre nego što je upoznao jugoslovensku rok divu putovao je po svetu, gradio je veliku karijeru u na muzičkoj sceni, a za njim su ludele žene širom sveta, pa je imao ogroman broj obožavateljki i čak oko 20 veridbi sa groficama, manekenkama, stjuardesama i drugim atraktivnim damama.

U to vreme Josipa Lisac bila je na početku svoje karijere koju je krenula da gradi na svoj jedinstven i originalan način od 1968. godine, kada je počela da piše istoriju muzičke scene bivše Jugoslavije.

„Kad sam se vratio u Zagreb, shvatio sam da se muzička scena promenila. Došli su drugi ljudi, grupa je bilo k’o gljiva posle kiše, uopšte nisam znao ko, šta… Ali nekako sam se utopio u tu kolotečinu, imao gaže i jednom otišao u Petrinju, sreo Josipu Lisac, naši pogledi su se sreli – k’o u priči – i od onda se više nismo rastajali“, ispričao je jednom prilikom Karlo, pa je opisao:

„Od 1971. godine. Bio sam oduševljen i njenim pevanjem i načinom na koji se ponašala… Onda sam se do ušiju zaljubio i tak’… Iz Petrinje smo autobusom krenuli za Zagreb, seo sam pored nje, ispuštao svoje pozitivne vibracije i tu smo se malo upoznavali. Josipa mi je docnije priznala da je, kao klinka, išla da vidi gde stanujem jer su joj pogrešno rekli da živim u Ulici Moše Pijade. Vozila se tramvajem i gledala u nečiji prozor, misleći da je moj! Prva ploča koju je Josipa u životu kupila bila je – ploča Meta Kolinsa! Sudbina.“

Te 1971. godine započeli su svoju ljubavnu priču, a veliku ljubav i čiste emocije ovekovečili su albumom „Dnevnik jedne ljubavi“ iz 1973. godine.

Muzika koju su stvarali bila je njihov zavet, a „Dnevnik jedne ljubavi“ bila je ploča koju su napravili prvenstveno za njih dvoje. Kroz ljubavne pesme koje su se na njoj našle želeli su da izraze svoju snažnu ljubav i na jedinstven način ispričaju svoju ljubavnu priču.

Iako su ostali zajedno do kraja, nikada se nisu venčali niti zarekli na večnu ljubav.

Dok je Josipa Lisac stvarala svoju muzičku karijeru i nastupala širom Jugoslavije, Karlo Metikoš je uvek sedeo u prvom redu, a mnogobrojna publika svedočila njihovim zaljubljenim pogledima i nestvarnoj energiji koja se osećala među njima.

20 godina zajedno

„Nikada nismo razgovarali onako monstruozno kako ja danas čujem ljude da razgovaraju. Nikada nismo jedno drugome opsovali ili zalupili vratima. Što smo imali da kažemo, rekli bismo odmah, nismo ostavljali za kasnije. Sve smo rešavali razgovorom. Kad bi neko od nas bio indisponiran ili pod stresom, drugi bi ga dizao, tako smo se izmenjivali i funkcionisali“, govorila je Josipa, prenosi „Stil„.

Njihova veza trajala je 20 godina i završena je kada je Karlo iznenada preminuo 10. decembra 1991. nakon infarkta u 51. godini života. Međutim, ljubav nikada nije prestala.

Josipa je posle velikog gubitka prolazila kroz najtežu životnu fazu. Smrt voljenog Karla nikada nije prebolela, niti je dozvolila da uspomene na njega izblede.

I dalje mu piše pisma

Slavna pevačica i danas posvećuje trenutke na sceni preminulom Karlu, piše mu pisma i voli ga kao nekada, a kako je govorila, nikada nije ni pomislila na drugog muškarca.

- Nisam, jer mi je srce puno i u njega više ništa ne može da stane“, govorila je o ljubavi Josipa Lisac i dodala:

- Zahvaljujući Кarlu obišla sam i ceo bivši SSSR. Tamo sam probala najbolji šampanjac, kupala se u njemu i prala zube, a i jela najskuplji kavijar na svetu. Ljudi su komentarisali: ‘Кakva dekadencija!“

