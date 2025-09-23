Slušaj vest

Rade Jorović svojevremeno je govorio da ima penziju koja iznosi oko 30.000 dinara, ali da se nadao da će dobiti nacionalnu penziju, što se nikako nije dešavalo.

Jorović tvrdi da je ipak na kraju dobro prošao, kao i da je zahvala Bogu što je penziju opšte dočekao.

"Hvala Bogu"

- Malo sam abanzovao u međuvremenu i sada primam 30.000 dinara, a bilo je manje u početku. Imam malo tantijema od izvođačkog prava, ima malo i koncerata pa se skupi dovoljno.

1/10 Vidi galeriju Rade Jorović nekada Foto: Privatna Arhiva

- Uvek se setim i kad imam i kad nemam ko sam bio i ko sam sad. Samo se setim one faze kad sam bio niko i ništa i kažem: polako. Sve će biti. E sad dokle ću da živim ne znam. Hvala Bogu neka bude 105 pa opet - govorio je pevač.

"Nekada zarađivao basnoslovne cifre"

Rade je ranije pričao da je nekada na nastupima uzimao do 50.000 maraka. Iako ima malu penziju, kaže da mu je drago zbog njegove koleginice Lepe Lukić koja ima tri penzije.

1/6 Vidi galeriju Rade Jorović danas Foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

- Jako sam loše prošao sa penzijom, ali ne mogu da se žalim jer sam hvala Bogu dočekao penziju. Kolika je – tolika je, bitno da je dugo koristiš. Ono što sam ja plaćao godinama, na kraju sam dobio nekih 25.000 dinara. Dobio sam status istaknutog umetnika, ali nažalost nisam penzionisan kao umetnik, već kao zanatlija. Ja sam uplaćivao sam sebi u nadi da ću jednog dana dobiti tu nacionalnu penziju. Video sam kad je država raspisala konkurs, da je konkurencija velika, tako da će se tu umešati svega po malo, možda će biti i politike, ko zna… Ko bude jači, taj će pobediti, kao i uvek… Iza mene niko ne stoji, samo moj rad, ali ima kolega, koji su na razne načine došle do nje – govorio je Rade.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: