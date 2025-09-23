Keba veruje da će njegov sin nakon razvoda naći ljubavnu sreću

Sofija Dacić, bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe, iznenadila je javnost kada je objavila fotografije iz studija "Zvezde Granda".

Nakon razvoda od Igora Kojića nije se oglašavala u medijima, ali je neretko na Instagramu objavljivala trenutke iz privatnog života.

Sada je šokirala pratioce kada je objavila sliku sa osmehom na licu i otkrila da će se uskoro pojaviti na malim ekranima u ovom muzičkom takmičenju.

Ispod slike napisala je samo jedno:

- Vidimo se uskoro!

Da njeno učešće bude još interesantnije, njen bivši svekar Keba sedi u stručnom žiriju, gde će komentarisati njen nastup, stajling i pevanje.

Razveli se nakon 5 meseci braka

Igor Kojić 5 meseci nakon venčanja sa izabranicom Sofijom Dacić, odlučio je da stavi tačku na brak i sporazumno se razvede od svoje sada veće bivše žene, o čemu je prvi pisao Kurir. Razlika u godinama ali i pogled na život dva su ključna razloga zbog čega se ovaj par rastao.

I jedno i drugo se nisu mnogo oglašavali o temi razvoda, Kojić se posvetio biznisu koji je stvorio dok je Sofija nastavila sa svojim životom. Nekoliko meseci nakon razvoda isplivale su slike šta radi bivša Kojićeva žena.

Kako se može videti ona uživa u životu, pa je pred kraj leta otišla na more kako bi uživala još malo u lepim danima.

