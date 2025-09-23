Slušaj vest

Pevačica Alka Vuica (64) decenijama je prisutna na javnoj sceni, a osim muzičkih hitova po kojima je prepoznata, njen privatni život često je izazivao pažnju javnosti.

Jedna od najvećih afera vezuje se za fudbalera Igora Štimca, sa kojim je bila u vezi dok je on bio u braku. Sama Alka je kasnije priznala da je taj odnos ostavio gorak trag.

Obe volele istog muškarca

– Veoma cenim Suzanu i žao mi je što je zbog mene bila povređena. Sudbina je naše živote spojila na ružan način, jer smo obe volele istog muškarca i verovale mu – izjavila je pevačica u jednom intervjuu.

Govoreći o svojim izborima u ljubavi, otvoreno je priznala da je bila i ljubavnica.

1/5 Vidi galeriju Alka Vuica Foto: Pritnscreen/Instagram

– Mislim da je to ponižavajuće za svaku ženu i nikome ne bih savetovala da u to ulazi. U takvom odnosu ne možeš ostati nedirnut, koliko god mislio da možeš. Muškarci koji imaju ljubavnice uvek zavode i pričaju svoje tužne priče, ali na kraju uvek žena bude povređena – rekla je Vuica ranije za Slobodnu Dalmaciju.

Iskustvo sa ženom

Pevačica je u više navrata pričala i o iskustvima sa ženama, koja je opisala kao lepa i iskrena.

– Osamdesetih je to bilo moderno, nisi bila faca ako nisi imala frendicu s kojom si se mazila. Nisam nikada bila zaljubljena u ženu, ali jesam imala iskustva i ona su bila prelepa. Smatram da su svi ljudi biseksualni i da je većina odnosa bazirana na seksualnosti. Postoje žene koje me nikad nisu privukle, ali i one koje su me odmah privukle – otkrila je za Express.

Ona je priznala da joj i danas prilaze mlađi muškarci.

Foto: Printscreen

- Ja sam prepametna, prelepa i niko mi nije ravan. Nedavno sam gledala Džejn Fondu koja je rekla: "Molim, kakav muškarac?! Trebaju mi dobre drugarice, putovanja, uopšte me to ne zanima". Muškarci su jako zahtevni, treba im se puno davati, a ja se nisam zaljubila. Da budem u vezi samo zato da bih bila u vezi, to ne želim - rekla je pevačica koja je otkrila da od svojih partnera nikada nije dobijala skupe poklone.

Imala škrte muškarce

- Nisam imala frajere koji su darežljivi, uglavnom su svi bili škrti. Dobro, dobila bih neki šampanjac, lančić, parfemčić, Hermesovu maramu, a sad da sam se probudila i videla Audi A6 s crvenom mašnom ispred vrata, što sam uvek želela, to nisam nikad doživela. Takve stvari sam uvek sama sebi kupovala. Sve sam stekla sama - istakla je u podcastu Večernjeg lista Show.

Alka Vuica i danas važi za jednu od najintrigantnijih ličnosti na javnoj sceni, a njene izjave i dalje izazivaju veliku pažnju javnosti.