Ljuba Aličić vlasnik je možda i jedne od najskupljih vila na estradi koju je izgradio u Šapcu, u koju je uložio oko pola miliona evra, o čemu je prvi pisao Kurir.

U velelepnoj vili on živi sa suprugom Željanom i dvojicom sinova, a kako je jednom prilikom ispričao, za svoj dom donosio je nameštaj iz inostranstva, kako bi opremili sve po svojoj želji.

Komšije o pevaču i velelepnoj vili

Kakav je on zaista najbolje znaju oni koji su s njim odrasli, komšije i prijatelji, pa je zato ekipa emisije Paparaco Lova svojevremeno posetila Šabac, mesto u kojem Ljuba živi od rođenja, te su tom prilikom usnimili iz drona kuću bordo boje.

Komšije, kao i njegova rođena sestra, na koju je ekipa pomenute emisije tada naletela, o pevaču imaju samo reči hvale.

U gradu ga uglavnom svi znaju, ali ima i onih, koji nikad nisu imali prilike da se sretnu sa folkerom.

- Nemamo mi veze sa njim, oni su drugi svet, estradni umetnici... - rekao je jedan komšija.

- Ima dva sina. Dobar je, ja ga znam već dugo - ističe drugi prolaznik.

Kako su meštani Šapca rekli, postojala je još jedna Ljubina kuća u mestu pored, koju je folker prodao.

- Kupio je tu kuću pored groblja, pa je prodao, tu žive neke žene - ispričao je jedan sused.

"Najbolji brat"

Naposletku su im se putevi ukrstili i sa Ljubinom rođenom sestrom.

- Dobar je za svoju decu, a tek za nas. Kad ima vremena dođe da nas poseti, on je radan čovek. Za mene je moj brat najbolji - rekla je folkerova rođena sestra.

Ljuba Aličić o bakšišu:

