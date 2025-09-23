Slušaj vest

Starleta Kristina Marković, poznatija kao Atina Ferari, tvrdi da je bila u vezi sa Acom Lukasom. Ipak, ovo nije jedini poznati muškarac za kojeg je pričala da je bila u nekoj vrsti emotivnog odnosa.

Pre više godina, šuškalo se da je bila intimna sa 30 godina starijim pevačem Hasanom Dudićem.

- Mi smo u vezi bez obaveza. Mi nismo normalni, mi smo ludaci. Malo se tako zezamo. Potvrđujem da smo u vezi, jedan dan se volimo, drugi dan se svađamo, a u suštini smo jako dobri prijatelji i obožavam ga. On je divan čovek. Što se tiče Hasketa, sve reči hvale - govorila je Ferari ponosno svojevremeno za "Srbiju Danas".

Lukas demantovao vezu

Inače, Atina je iznela tvrdnje o navodnoj emotivnoj vezi sa Acom Lukasom, koje je on oštro demantovao.

- Što je babi milo, to joj se i snilo. Samo što je juče baba spavala ceo dan. San je bio baš sadržajan. Inače, moja poslednja veza je bila sa mojom bivšom suprugom Sonjom, a gospođici preporučujem da jedno vreme ne spava. Ovakvi snovi mogu da ostave trajne posledice, ako već nije kasno - rekao nam je Lukas.

- I da vam dam konkretan odgovor na vaše pitanje. U vezi sam u životu bio sa pet žena. To su moje tri supruge, bivše, i dve ženske osobe sa kojima sam bio u vezi između brakova. Odgovorno tvrdim da nijedna od njih nije ova gospođica Atina, koju uzgred, poznajem - dodao je za Blic.

Atina tvrdi: "Dve godine me je molio da se upoznamo"

- On je mene dve godine molio da se upoznamo. Mi se nismo uživo znali, znali smo se preko televizije, ali ništa više od toga. To je meni čak bilo i smešno, mislim da i dalje imam te naše poruke... Dve godine je to trajalo, a ja nikako da nađem vreme da se upoznamo. Na kraju, nakon jednog mog ljubavnog brodoloma, pristala sam da se vidimo, ali samo kao prijatelji, bez nekih drugih namera - priseća se pevačica.

"Ispunio je sve moje uslove"

- Uslovi su bili moji! Nisam htela da se upoznam s njim ukoliko ne dođe po mene kolima, zatim da izađemo u neki javni restoran, a ne po kućama, stanovima... Kućne sedeljke ne dolaze u obzir! Treći uslov je bio da se kući vratim do 23 časa, zatim da veče prođe bez alkohola i bez ikakvih supstanci jer ja nisam čovek iz te priče. Takve stvari nikada nisam probala niti koristim tako nešto. On je prihvatio sve moje uslove, došao je zaista na vreme, nije kasnio jer sam mu rekla da mrzim muškarce koji kasne. Otišli smo u restoran, večerali, popili po čašu vina, ispričali se i on me vratio kući na vreme. Sve je bilo u redu, tada smo počeli da se družimo. Za ovo ostalo, ne mogu baš sve da vam ispričam, dala sam vam dovoljno uvoda u priču - opisuje Atina do detalja sa osmehom na licu.

Pevačica tvrdi da je s Lukasom u emotivnoj vezi.

- Istina je, posle nekoliko godina druženja Aca i ja smo počeli da se zabavljamo. On inače živi u Novom Sadu, nije više u Beogradu. Dok je bio u Beogradu, bilo nam je lakše da se viđamo. Sad, kad je prešao tamo, malo nam je teže i ređe se viđamo. I on čovek radi konstatno, kao i ja, evo ja sam ostala bez glasa na šabačkom vašaru, jedva pričam. Veliki sam borac, borim se sama! Ovo je prvo priznanje na ovu temu, ne bih možda ni s vama pričala o svemu ovome, ali si mi dao dokaz u oči, nisam mogla da te gledam i lažem. Ispala bih nečovek... To je to, priznajem da sam bila sa Acom Lukasom u odnosu, i dalje sam, u kontaktu smo, i o njemu imam samo reči hvale. Dao mi je najlepše savete i uvek je tu za mene - zaključuje pevačica.

