Bivša supruga Igora KojićaSofija Dacić otkrila je na svom Instagram profilu da će se uskoro pojaviti u Zvezdama Granda. Nakon razvoda od sina Dragana Kojića Kebe ovo će biti prvo javno pojavljivanje bivše snajke porodice Kojić.

Oglasio se Keba

Nakon što je objavila fotografije i najavila pojavljivanje, za Kurir se oglasio Keba i otkrio svoje impresije.

- Sačekajte emisiju i sve će se čuti i videti. Polako, ljudi, duga je sezona… Kad budete videli kakvih još sve iznenađenja ima, biće vam jasno. Samo malo strpljenja, molim - izjavio je pevač za Kurir.

Dragan Kojić Keba Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Poslala jasnu poruku

Sofija Dacić je uz fotografiju iz studija Granda, napisala kratku i jasnu poruku svojim pratiocima na Instagramu i napisala:

Sofija Dacić
Sofija Dacić u Zvezdama Granda Foto: Instagram

- Vidimo se uskoro!

Razveli se nakon 5 meseci braka

Igor Kojić 5 meseci nakon venčanja sa izabranicom Sofijom Dacić, odlučio je da stavi tačku na brak i sporazumno se razvede od svoje sada veće bivše žene, o čemu je prvi pisao Kurir. Razlika u godinama ali i pogled na život dva su ključna razloga zbog čega se ovaj par rastao.

I jedno i drugo se nisu mnogo oglašavali o temi razvoda, Kojić se posvetio biznisu koji je stvorio dok je Sofija nastavila sa svojim životom. Nekoliko meseci nakon razvoda isplivale su slike šta radi bivša Kojićeva žena.

Kako se može videti ona uživa u životu, pa je pred kraj leta otišla na more kako bi uživala još malo u lepim danima.

Keba.jpg
dara keba.jpg
Keba.jpg
stars.jpg

 Keba o braku svog sina:

