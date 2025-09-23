Slušaj vest

Muzička diva Ceca Ražnatović stigla je na snimanje nove emisije "Zvezde Granda", te je prokomentarisala tvrdnje medija da se seli na Avalu.

Ceca je ponela crna pantalone sa tregerima i belu košulju, a u sve je uklopila i crnu kravatu. Na nogama je imala visoke potpetice, diskretne minđuše i sat na ruci.

Sama se dovezla u džipu

Ono što je sve iznenadilo jeste da je ovog puta Ceca Ražnatović sama dovezla besnu mašinu, što obično nije slučaj, već je svuda vozi privatni vozač.

 Raspoložena i smajena stala je i popričala s novinarima, pa otkrila da ulaže u novi biznis koji će pokrenuti na Avali.

Ceca na snimanju Zvezda Granda Foto: Boba Nikolić

- Juče su me pitali za Avalu, čujem da sam kupila stan. Ako nađu taj stan neka mi prijave pod hitno, a inače planiram farmu da zidam, farmu prasića na Avali, e to je jedino tačno.

Konkurencija sinu Veljku

Ona je zatim i potvrdila da započinje novi biznis, pa će izgleda postati direktna konkurencija svom sinu Veljku.

- Istina je da sam kupila njivu i gradim farmu svinja tamo. Ne selim se - pričala je kroz smeh.

 Kurir.rs/Telegraf

