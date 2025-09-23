Slušaj vest

Popularnom rokeru Miliću Vukašinoviću je krajem godine amputirana noga, a od tada je na redovnim pregledima. Bio je na rehabilitaciji nedeljama unazad kako bi se oporavio i radio vežbe sa protezom.

Milić se sada oglasio za medije i kaže da se oseća dobro, ali se pojavila alergija, a uzrok iste još uvek ne zna.

- Imam neku alergiju na koži, sa tim se borim. Ne mogu dijagnozu da mi nađu, ili od lekova ili od hrane. Moram ići da dam ono za alergiju, da me izbodu, da vidim na šta je organizam reagovao. Inače sam dobro, super sam. Borim se sa ovom protezom, radim na tome da mi urade protezu sa onim povijajućim kolenom. Uglavnom sam kod kuće, samo je ovo nešto komplikovano. Pijem sedam lekova svaki dan. Noga je u redu, samo eto taj problem sa protezom. Moram to da rešim sa alergijom, izgleda grozno - rekao je Vukašinović.

Bolest izazvala velike finansijske probleme

Podsetimo, u ranijem intervjuu koji je Milić dao, priznao je da se suočava sa teškim finansijskim izazovima, a kako kaže, niko od kolega mu nije finansijski pomogao, ali je Sokoj bio tu za njega.

- Sokoj mi je dosta pomogao. Bio sam četiri meseca u bolnici, koju sam morao da plaćam 20.000 dinara na svakih deset dana, a to je mnogo para. Ja nemam penziju, primanja su mi samo od autorskih prava. Ovde u Srbiji isplata se vrši jednom godišnje, za prethodnu godinu, pa se pred Novu godinu uzme i neka akontacija. U Bosni i Hercegovini imam jednu agenciju i oni mi isplaćuju na pola godine - rekao je on, pa dodao:

- Ko ima velike troškove, mora da doda malo, ali realno ko živi skromnije, može da se živi. Otprilike godišnje, kada se sve zajedno skupi, bude oko 12.000 evra za celu godinu. Nadam se da ću, kada se oporavim i budem mogao da stojim, početi s nastupima, pa i da zarađujem.