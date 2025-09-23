Dara nije znala da je Sofija bila u braku s Kebinim sinom

Dara Bubamara među prvima je stigla na snimanje "Zvezda Granda", takmičenja u kojem je od ove sezone članica žirija.

Pevačica je pred pripadnicima sedme sile otkrila da je na prethodnom snimanju priredila pravi performans.

Imala svoju tačku

-Ne znam da li smem da vam otkrijem, ali ja sam na jučerašnjem snimanju imala svoju tačku, performans sa dva takmičara. Jednostavno nisam mogla da izdržim i izašla sam na scenu- rekla je Dara kroz smeh.

Ona nije krila oduševljenje novom generacijom kandidata.

- Kandidati su odlični. Znate da sam ja iskrena i da bih rekla kad neko nema pojma, ali svarno toliko dobro pevaju da sam ja oduševljena- konstatovala je pevačica.

Tokom snimanja jučerašnje emisije "Zvezde Granda" posebnu pažnju privukla je bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe, mlada Sofija Dacić, a Dara je otkrila kako je reagovala kada je to saznala.

Samo pohvale

-Ja nisam znala da je to Kebina snajka stvarno i ja sam je pohvalila da prelepo izgleda i rekla sam da izgleda kao Severina (smeh). Ona kaže: "Pa, ja i jesam bivša snajka", ja u šoku, u šoku! Onda sam zaključila da Kebin sin stvarno ima ukusa. Keba je onako najnormalnije reagovao, čak nikome nije ni pričao - ispričala je Dara kroz smeh i dodala:

- U svakom slučaju jako lepe stvari se dešavaju na snimanju, sve je onako spontano i opušteno. Svi me poštuju i cene.

Podsetimo, Keba se oglasio za Kurir, ali o detaljima susreta sa bivšom snajkom nije želeo da priča, već je poručio da se sačeka emisija.

