Sloba Radanović danas je jedan od najprepoznatljivijih i najtraženijih pevača, a mnogi su mišljenja da je uprkos uspehu koji je napravio, ostao normalan i skroman.

Sloba je danas vlasnik nekoliko nekretnina, lokala ali i hitova, ali nikada nije, kako kaže, zaboravio prave vrednosti.

Popularnost kao veća odgovornost

Na svom Instagramu odgovarao je na pitanja svojim pratiocima, a jedno je privuklo najviše pažnje.

- Ja ne mogu da verujem, posle toliko popularnosti i dobrih pesama, ti si ostao isti. Kako? - glasilo je pitanje, a Radanović je napisao detaljan odgovor:

Sloba Radanović progovorio o popularnosti

- A šta je popularnost? Može biti dobra, može biti loša. Svi te znaju, ali te ništa ne čini drugačijim. Na kraju dana svi smo isti, imamo iste snove, slične probleme, slične priče, slične želje... Meni je to što sam poznat uvek nosilo još veću odgovornost, da budem bolji, kulturniji, odmereniji, da pazim šta pričam jer nečija deca to gledaju...

Kupio još jednu nekretninu

Sloba i Jelena Radanović, kupili su još jednu nekretninu, a to je stan u blizini njihove vile u Višnjičkoj banji. Ono što je do sada bilo poznato javnosti je da oni imaju vilu u Beogradu u Višnjičkoj banji i kuću koju su nedavno kupili u Slankamenu, mestu u blizini Beograda i ni manje ni više pentahaus u Crnoj Gori u Budvi.

Slankamen oaza mira

Dom u Slankamenu kom će boraviti Sloba Radanović i njegova porodica, sin Damjan, supruga Jelena i njena deca iz prvog braka, prostire se na preko 300 kvadratnih metara, a ekipa "Paparaco lova" usnimila je pevača i njegovu ženu jednom prilikom kako obilaze radove na vili, koja je na dva sprata i ima prelep pogled na reku.

Prvi sprat je većinom u staklu i ima ogromnu terasu celom dužinom, a fasada kuće i dalje tada nije bila završena, već su se videle cigle.

Porodična vila

Druga nekretnina, velelepna kuća u Višnjičkoj banji, za koju su navodno iskeširali 500.000 evra prostire na čak 809 kvadrata. Ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište sa velikim bazenom.

U sklopu kuće je i manja teretana, što je Slobu posebno oduševilo.

