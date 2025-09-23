Bojana Lazić odgovorila je Milanu Mitroviću na negativan komentar o Pinkovim zvezdama

Slušaj vest

Bojana Lazić, voditeljka takmičenja "Pinkove zvezde", stigla je na snimanje nove emisije. Ona je otkrila da je pogledala malo emisiju konkurencije "Zvezde Granda", ali da ona ova dva šou programa ne bi poredila.

Bez poređenja

- Kratko sam videla, takođe su jako dobri. Ne bih ja to da poredim. Za svakog ima po nešto. Svako za svoju publiku.

1/6 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen

- Ja koliko znam, Milan Mitrović je pevač. Pa vodi, ali nema ni voditeljsku ni novinarsku školu. Baš ću da poslušam da vidim da li je mislio na naš kolege voditelje ili na svoje kolege pevače.

Ipak, Mitroviću se svidela fotelja u kojoj je sedeo Ognjen Amidžić.

Fokus je šou

- Možda on priželjkuje fotelju. Ja nisam čula njihove pevače, kod nas ima dosta još pevača. Ono što je kod nas fokus jeste šou.

Iako je je došlo do žestokih sukoba mišljenja u emisiji, tenzije se smire, kada pevači odu na pauzu.

Bojana Lazić Foto: Pritnscreen

- Nema tenzije kada se kamere ugase. Okupimo se, ručamo, pričamo, pravimo plan kako ćemo dalje. Niko se ne plaši da izrazi svoje mišljenje. Sve vreme je dobra energija i hemija.

Sa druge strane, sa Darom Bubamarom je u odličnim odnosima.

Stigle pohvale od Dare Bubamare

- Trudim se oko oblačenja. Dara Bubamara mi je rekla da sam joj omiljena u našem takmičenju. Sviđaju joj se moje kreacije, kao i meni njene. Puno košta, ali više je tu trud, rad, imam - rekla je voditeljka.

Kurir/Blic