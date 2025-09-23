Slušaj vest

Jelena Karleuša prvi put se udala za Bojana Karić, 23. septembra 2004. godine. Crkveno venčanje je organizovano u Crkvi Petra i Pavla na Topčideru, da bi potom u "Vili Jelena" sklopili i građanski brak.

Jelena je tada blistala u uskoj beloj venčanici sa ogromnim velom. Mladoženja je bio u klasičnom crnom odelu.

Nakon crkvenog venčanja tada mlada muzička zvezda dala je izjavu da je Bojan njen princ koga je dugo čekala.

- Veoma sam uzbuđena na današnji dan jer mi se ostvarilo nešto o čemu maštam od kad sam bila mala. To je da se udam za čoveka svog života, svog princa i to se desilo danas - rekla je mlada, a mladoženja je takođe otkrio kako se oseća nakon venčanja.

- Ja sam presrećan. Želim da provedemo ceo život zajedno i da imamo veliku porodicu kao što je moja. Da imamo puno dece i da nam svaki dan bude kao ovaj. Jelena je žena mog života koju sam danas oženio - rekao je Karić.

Foto: Printscrean

Brak se raspao u martu 2005.

Međutim, brak se raspao već u martu 2005. godine. U medijima su se tada pojavljivale svakakve spekulacije, međutim, nikada nije zvanično otkriveno koji je tačan uzrok njihovog naprasnog rastanka.

Ali njena zaova, to jest sestra od strica njenog tadašnjeg supruga Danijela Karić govorila je o svojoj nekadašnjoj snaji.

Foto: Printscrean

- Ona se svakako nije udala za njega zbog para, već su se voleli. Ima devojaka koje žele da uđu u našu porodicu zbog novca, ali Jelena nije jedna od tih. S njom sam se baš lepo slagala, bila mi je jedna od omiljenih snajki. Karleuša je privatno veoma pristojna i fina osoba, uvek mi je ukazivala poštovanje, nemam ništa ružno da kažem o njoj. O njoj sam imala lepo mišljenje i imam ga i dalje - rekla je jednom prilikom Danijela Karić, Bojanova sestra od strica.

Jelena se nakon izjave Danijele oglasila i tada prokomentarisala da je mnogo poniženja doživela zbog braka s Bojanom.

"Mnogo sam poniženja doživela zbog braka sa Bojanom"

- Mnogo sam poniženja doživela zbog braka sa Bojanom, samo zato što potiče iz bogate porodice. A ne znaju da ja na poklon odgovaram sa dva poklona, na pažnju dvaput većom pažnjom, da sam naučena da budem džek i da imam „muški” način razmišljanja- rekla je Karleuša nakon izjave Danijele Karić.

Na tom venčanju Jeleni je kumovala manekenka Ivana Kukrić.