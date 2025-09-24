Slušaj vest

Nedavno je završen vašar u Šapcu, najveći u regionu, na kojem je bilo preko 300.000 posetilaca iz svih krajeva. Ipak, čini se da ovaj put nismo mogli da vidimo toliko objava na društvenim mrežama niti u medijima sa ove manifestacije, a mnogi su saglasni s tim da je razlog za to što Vesna Vukelić Vendi drugu godinu zaredom ne peva na šabačkom vašaru.

Čak je i Era Ojdanić, koji se sa Vendi godinama bio tandem ispod šatre, izjavio da bez nje nije isto.

- Izgleda da su neki međuljudski odnosi između vlasnika šatora i nje pukli. Ja sam je zvao i rekao joj da ona zna sjajno da odradi, nisam mogao da je ubedim, ali sam ja dao sve od sebe. Bila je ova mala Atina Ferari, ona me je iznenadila, igrala je i vrlo solidno otpevala. Vendi je nezamenljiva. Gazda mi je rekao: "Je l' vidiš da mogu i bez Vendi da radim?", rekao sam mu: "Možeš, ali je narod na nju navikao", nisam imao vremena da objašnjavam zbog čega nije tu -izjavio je pevač za Informer.

1/9 Vidi galeriju Atina Ferari na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

Vukelićeva za Kurir komentarisala reči vlasnika šatora, kao i to da Atinu Ferari porede s njom.

- To je isto kao da neko pita Luja 15. da mu objasni nekog Glupog Avgusta samo zato što je u jednom trenutku bio pod istim krovom kao i Luj 15. To što se neko spletom nesrećnih okolnosti nalazi u istom prostoru ne znači ništa! Kao ni to da neki subjekt (Atina Ferari, prim. nov.) kaže da je Vendi. Ludnice i psihijatrije su prepuno lažnih Nepoleona, Tesli, Kenedija, Cara Dušana, Vojvode Putnika, a evo sada imamo i subjekat koji kaže za sebe da je Vendi. Inače, obeležje ludaka je da ne zna da je lud - navela je Vendi, pa dodala:

1/6 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Pritnscreen/Facebook, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

- Vlasnik objekta se teši, ali ja ne vidim da je ikakva fama bila oko njih. Njima se niko iz medija nije bavio, niti su ikome bili bitni, kao da nisu ni radili. Nisu postojali ni za društvene mreže. Na vaše pitanje ja ću ozbiljno odgovoriti da ovog subjekta pamtim jedino po tome što je dobila batina u rijalitiju "Parovi"! Ja sam vodila tada jutarnji program Parova i sećam se da je subjekta jedna takmičarka tako prebila da su joj dva dana odmrsivali i sekli kosu koja se ućebala posle batina. Ko ne pravi razliku između Luja 15. i Glupog Avgusta taj je isto za neku ustanovu zatvorenog tipa. Ako je za vreme šabačkog vašara Šabac bio glavna mapa u Srbiji, naš šator je bio glavna mapa u Šapcu. Ja ih sada lupom tražim po televizijama, novinama, društvenim mrežama... Ali ih nema! I onda se ovaj povampirio da iz nekog sanduka pokaže skelet pored sebe. Putnik i Stepa Stepanović su ugledom i čašću branili našu teritoriju, kao i ja svoju svih prethodnih godina. A onda je neko otvorio kokošinjac i pustio kokoške i nekog kamufliranog petla... Jer zna se šta je ona bila ranije - zaključila je Vukelićeva