Slušaj vest

Pevačica, Svetlana Ražnatović nedavno je gostovala u emisiji "Sve u 16" gde je pričala o svom početku karijere.

Tom prilikom dotakla se i svoje popularne velelepne vile, te priznala da joj nikada nije palo na pamet da je proda, jer njeni zidovi čuvaju velike uspomene.

Osim toga, priznala je i sa kakvim slatkim mukama se susreće, s obzirom na to da svi znaju gde živi.

Foto: Boba Nikolić

- Moja vila se nalazi između dve jako promente ulice. Dozivaju me, trube mi, puštaju mi pesme... Kad prolaze navijači, skandiraju mi: "Javi se Ceco!"... Sve čujem, ali i to ima svoju draž - otkrila je Ceca za K1.

Sve se promenilo kada je Mirko Kodić pozvao

Svetlana Ceca Ražnatović već je 35 godina na muzičkoj sceni i tokom karijere snimila je 16 albuma i ostvarila velike uspehe.

Kada je imala devet godina prvi put je zapevala pred publikom, a prvi zvanični nastup održala je u hotelu na Crnogorskom primorju kao trinaestogodišnjakinja.

- Oduvek sam želela da postanem ovo što sam danas. Životni san mi je bio da se bavim muzikom, uvek sam govorila da ću biti velika zvezda, sanjala sam to noćima, to mi je mama govorila još dok sam bila mala. Kaže da sam ustajala noću, budila je i govorila:"Mama, mama, sanjala sam da sam postala velika zvezda, da se bavim muzikom" - rekla je pevačica.

Ceca je jednom prilikom ispričala kako je započela karijeru uz pomoć Mirka Kodića.

- Te večeri je došao, čuo kako pevam, odmah je tražio kontakt mojih roditelja. Tada su mu rekli: "Znaš šta, mi nismo ljudi koji imaju milione, mi nemamo taj novac za ulaganje u njenu karijeru. Ako je ona talentovana, poslušajte je, pa kako Bog kaže. Mora da završava školu, i da se obrazuje". Tada je jako teško bilo snimiti album, pogotovo ja koja sam maloletna, jako su strogi kriterijumi bili, zakoni. Kodić im je rekao: "Okupiću ekipu urednika, ako se dopadne njima i stekne pravo za snimanje albuma, ja ću vam naknadno javiti". To je bio avgust, naravno, nije se javljao. Dva, tri dana pred doček Nove godine zvoni fiksni, ja se javljam, nama tu neki prijatelji u gostima. Zove neko, kaže: "Dobro veče, da li bih mogao Slobu da dobijem", ja kažem:"A vi ste?", kaže:"Mirko Kodić". Tog momenta mi je celo srce bilo u ustima, telo mi je podrhtavalo od sreće, vičem: "Tata, tata, brzo, zove Mirko Kodić!" Kažu, audicija sutra ujutru. Ko da spava?! Celu noć razmišljam šta ću pevati, da ostavim što bolji utisak. Pojavljujem se u nekom privatnom studiju sa tatom, tu su bili urednici, producenti. Otpevala sam par pesama, tata mi je rekao: "Mislim da im se dopalo, video sam kako je reagovao onaj najstariji čovek" - to je bio Doca Ivanković, koji će mi posle napraviti "Lepotana", "Cvetak zanovetak", "Dođi", "Babarogu" i sve te hitove koji su stvorili Cecu Veličković. Posle mesec dana pozvali su me i rekli da dođem u Beograd, da sam prošla sve te komisije, da svi ostali urednici, koji su čuli snimak, nisu verovali da ja imam samo tako malo godina. Snimim album "Cvetak zanovetak", a onda odlučuju da me pošalju na Ilidžu, gde su me nagradili novinari. I ostalo sve znate - ispričala je Ceca jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je uvek sa stilom Foto: Printskrin, STIL

Šutnula dečka manekena

Pevačica je posle 15 godina otkrila da joj je nekadašnji dečko, maneken Vladimir Cvetković Cvele predložio da se presele iz vile na Dedinju u manji stan jer su joj troškovi života bili ogromni.

- Jedan tvoj dečko mi je rekao kako ti je predložio da je kuća na Dedinju u kojoj živiš potpuno nerentabilna, da je račun za struju ogroman - započeo je Robert Čoban, voditelj emisije "Sve u 16".

Ražnatovićeva je tokom veze otvoreno govorila o njihovom odnosu, a jednom prilikom je komentarisala medijske navode da je drugom stanju.

- Lepo nam je ovako. Pravi recept za dobru vezu je da se ona gradi korak po korak. Ne žurimo nigde, pa ni s potomstvom. Formirane smo ličnosti i ne pravimo dugoročne planove. Uživamo u svakom zajedničkom trenutku i naša veza je sve čvršća i lepša, a vremenom i sve intenzivnija. Apsolutno mi je svejedno da li bismo dobili devojčicu ili dečaka, a Vladino mišljenje ne znam jer nikada nismo pričali o tome. Iako smo zreli ljudi, zabavljamo se i volimo kao tinejdžeri - rekla je tada pevačica.

Ceca oštro poručila