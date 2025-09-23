Slušaj vest

Aleksandra Prijović u intimnom okruženju proslavila je rođendan, a slavlju su prisustvovali najbliži članovi porodice i prijatelji.

Na svom Instagramu podelila je delić atmosfere svog divnog dana.

Emotivno

Prijovićka je objavila video snimak na kome peva za svoju, ali i za dušu svoje bake. Kada je Prija pustila glas i zapevala pesmu "Od izvora dva putića" sve goste je raznežila, a posebno baku koju je u jednom trenutku od sveg srca grlila i ljubila.

Delić atmosfere sa rođendana Aleksandre Prijović Foto: Instagram

Takođe, podelila je i emotivnu fotografiju sa svojim suprugom Filipom Živojinovićem, gde uživa u njegovom zagrljaju. Ovo je prvi video snimak pevačice nakon njenog nedavnog porođaja.

Aleksandra Prijović prvi put nakon porođaja Izvor: instagram/aleksandraprijovic

Poruka supruga raznežila javnost

Živojinović je na dan njenog rođendana objavio emotivnu čestitku i uputio svojoj supruzi dirljive reči.

– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.

Aleksandra i Filip zajedno su izgradili porodični dom na Bežanijskoj kosi, a pored sina Aleksandra, nedavno su dobili i ćerku koju su nazvali Aria.

Porodila se pre 20 dana

Aleksandra Prijović pre 20 dana rodila je svoje drugo dete, te je maleni Aleksandar dobio sestru kojoj su ponosni roditelji dali ime Aria.

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

Pevačica Aleksandra Prijović pozira u kratkoj haljini sa cvetnim dezenom, držeći trudnički stomak i osmehujući se u prirodnom okruženju parka Foto: Printsceen/Instagram

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

