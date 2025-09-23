Slušaj vest

Pre dva dana objavljena je vest u crnogorskim medijima da Raka Marić ostaje bez 700.000 evra, koje je svojevremeno pozajmio opštini Budva, a sada se za Kurir oglasio estradni menadžer i producent, detaljno objasnivši o čemu je reč.

Istakao je na početku razgovora sa nama da je javnost pre njega i njegovog advokata dobila vest o presudi, koju su oni prvi trebalo da dobiju.

Nigde logike

- Presuda suda je sramna! Sud se poziva na logiku, što je takođe sramno. Moj advokat i ja nismo dobili presudu, a dobio ju je neki novinar, koji je to objavio. Znam i ko je taj novinar koji me uporno pljuje i proganja godinama. Imamo dokaz, jasno se vidi da je sa mog računa taj novac prebačen Opštini Budva. To je bila brza pozajmica jer su mi rekli da, ako nemaju taj iznos, propašće kompletna sezona tog leta. Rekli su mi da im pošaljem novac, a oni će mi deo para vratiti preko komunalija jer kao investitor imam preko 10.000 kvadrata u Crnoj Gori. Znači to je četvrtina duga. Onda su svi ti ljudi pohapšeni i u zatovru su. Došla je nova vlast i ja sam tužio opštinu za povraćaj novca - priča Raka.

Pre više od 15 godina upravo je Raka Marić u Crnu Goru, konkretno u Budvu, doveo velike svetske muzičke zvezde poput Madone i Rolingstonsa, zbog čega su ga takođe prozivali u tamošnjim medijima.

- Sud se vodi logikom, a meni ništa nije jasno. Dokazano je da je s mog računa otišla uplata na račun opštine. Taj novinar spominje neke gluposti, a jedina je istina da sam ja te pare dao. Da nisam dao tu pozajmicu usred sezone, sve bi se zatvorilo. On priča i da sam oštetio zemlju za deset miliona evra jer sam doveo Rolingstonse u Crnu Goru, a to je koštalo tri miliona evra. A doveo sam i Madonu... Pa nije ona došla da razgleda lepote Crne Gore, nego da zaradi i bude isplaćena za ono što je uradila. Meni su nudili u Zagreb da dovedem Rolingstonse za pet miliona. Ja nisam hteo jer sam obećao Crnoj Gori - rekao je Raka za Kurir.

Podsetimo, portparol Osnovnog suda u Kotoru, sudija Veljko Bulatović, izjavio je Vijestima da je Viši sud potvrdio presudu kotorskog suda koju je pre dve godine donela sudija Sandra Đurišić.

Nema ugovora

Marić je tužio Opštinu Budva i Crnogorsku komercijalnu banku (CKB), zahtevajući da mu metropola turizma na ime duga isplati 700.000 evra koje je 2008. uplatio na račun banke kako bi se izmirila kreditna obaveza grada i jednog Budvanina. Marić je ustvrdio da je novac pozajmio na osnovu ličnog poznanstva sa tadašnjim predsednikom opštine, pokojnim Rajkom Kuljačom. U presudi piše i da nije logično da neko lice vrši uplatu novčanih sredstava većeg iznosa, koji se meri stotinama hiljada evra, na ime pozajmice opštini Budva i poznanstva sa njenim predstavnicima, a da za tu uplatu nema zaključen ugovor o zajmu.

Da je presuda doneta u korist Marića, iznos koji bi morala da vrati Opština Budva sa zateznom kamatom bio bi najmanje dvaput veći.