Ljupka Stević 2002. godine borila se za titulu "Dvojnica Cece Ražnatović", o čemu je nedavno govorila i Ceca Ražnatović.

- Sećam se dobro tog kastinga pre Marakane. Kad smo odlučili da napravimo to takmičenje, na stotine devojka je bilo, a mi smo odabrali 28. Tad je i Ljupka Stević bila čini mi se da je onda bila prva pratilja - rekla je Ceca u emisiji "Sve u 16" na K1 televiziji.

Zbog Cece se ošišala

Stupili smo u kontakt s Ljupkom, koja se rado prisetila davnih godina.

- Ceca i ja smo skoro pričale na tu temu. Ja sam tad prva izašla na scenu da pevam i zablokirao mi je mozak dobila sam pesmu "Nevaljala". Ceca je imala crni šešir na glavi, evo sećam se kao da je juče bilo. Ja sam se toliko odsekla da sam zaboravila kako ide početak pesme. Zamolila sam je da krene sa mnom pesmu, i ona je krenula. Ja sam tad bila otpevala tu pesmu i pokidala. Posle sam pevala i "To Miki to". Čim sam videla konkurs ja sam otišla odmah kod frizera i ponela Cecinu sliku i rekla šišaj me ovako. Tad je Ceca imala one šiške na stranu. Ona je bila moj idol, ja sam imala samo 16 godina. I dan- danas čuvam akreditaciju koju sam dobila kad sam stigla tamo na konkurs. Prelepo je bilo i mnogo mi je drago što se o tome sad priča - poručila je Ljupka za Kurir.

Dvesta devojaka bile na konkursu

Svetlana Ceca Ražnatović je 2002. godine pred koncert na Marakani pokrenula akciju kojom je želela da pronađe devojku koja najviše liči na nju.

Na konkurs za Cecinu dvojnicu tada se prijavilo preko 200 devojaka, od kojih se pored fizičke sličnosti sa folk divom očekivalo da poseduju i pevačko umeće. Pobednica je dobila letovanje u Grčkoj za dve osobe, kao i ručak sa Cecom, dok su dve pratilje osvojile letovanje u Crnoj Gori.

U najuži krug ušlo je 28 devojaka, a one su imale priliku da spektakularni koncert na stadionu Crvena zvezda posmatraju iz bekstejdža. Među njima našla se i Ljupka Stević, koja je danas pevačica. Tada se predstavila kao Ljubinka Stević iz Kostolca, i tada je imala samo 17 godina. Tom prilikom izjavila je da se prijavila jer joj je najveći san "da upozna Cecu".