Pevačica Viki Miljković je dobra prijateljica sa starijim kolegom Halidom Bešlićem i njegovom porodicom, a sada otkriva da li je u kontaktu sa njim.

Halid Bešlić se trenutno nalazi na Onkologiji, a u bolnici mu često dolaze prijatelji i kolege u posetu. Oni koji nisu u mogućnosti, često ga zovu kako bi mu pružili podršku da se što pre oporavi.

Ide da poseti Halida

Viki se redovno čuje sa njim, a kako je rekla, planira i da ga poseti.

- Bio je dobro kada sam se poslednji put čula sa njim. Imam audicije u Sarajevu 30. septembra pa ću mu sigurno otići u posetu - rekla je Viki.

"Volim sve kolege iz Granda"

Podsetimo, Viki Miljković je napustila mesto žirija u "Zvezdama Granda" i prešla na "Pinkove zvezde", a iako se spekulisalo da više nije u dobrim odnosima za kolegama sa kojima je donedavno sarađivala, otkrila je da ih i dalje izuzetno ceni i voli.

- Oni su meni jako dragi, do juče sam sedela sa njima. Ne znači da neću ponovo nekada sedeti sa njima. Ja njih sve jako volim i poštujem - rekla je Viki.

"Saša je znao šta će biti kad on ode"

Viki se nedavno dotakla i "Granda" i pokojnog Saše Popovića:

"Ovo je posao, moj osnovni razlog prelaska nije bio novac, ja ga imam dovoljno, imam svoje firme koje dobro rade. Moja emocija prema Saši Popoviću nije držala na tom mestu. Komentara će biti uvek. Saša je prodao "Grand", on je tu samo radio. On je znao da se našali i da kaže "Bićete vi tu, dok sam ja tu". Niko nije mogao da zna šta će da se desi. Ja sam emotivno bila vezana za to, evo me sad ovde. Mislim da će ovo biti super, blistam i sija", rekla je ona.