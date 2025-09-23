Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac se pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda" i žestoko opleo po kolegi Đorđu Davidu iz "Zvezda Granda"

Bosanac je prokomentarisao da je emisija "Pinkove Zvezde" najgledanija bila, pa se tako i dotako izjave svog kolege Đorđe Davida, pa mu odgovorio,

 - A ko je on? Takmičari treba da se takmiče, a ne znam što bi mene razočaralo ako su tamo bolji a ovde lošiji. Ne vidim smisao toga, valjda će njima biti lakše da pokažu... On je propali, nepristojan, nepismen, što bi mene nervirala konkurencija, dodao je.

Podsetimo, Dragan Stojković Bosanac je iz "Zvezda Granda" prešao u "Pinkove zvezde".

Đorđe David, koji je i dalje u "Zvezdama Granda", prokomentarisao je odlazak Viki Miljković i Bosanca iz popularnog takmičenja.

- Deluje mi da je razlog lova, a kad radiš onda želiš da naplatiš to svoje znanje - istakao je muzičar, između ostalog.

Šokiran je bio što je Bosanac otišao bez pozdrava.

- On se ni sa kim nije pozdravio - rekao je tada začuđeno Đorđe David.

U Pinkove Zvezde je prešao zbog bolje ponude

U pozorište "Odeon" prvi je stigao Dragan Stojković Bosanac, koji je prešao iz Zvezda Granda da bude u žiriju Pinkovih zvezda.

- Isto ćemo raditi i jedni i drugi. Ko se bude bavio više kanditatima i muzikom, bolje će proći. Ja sam profesionalac i dobio sam bolje uslove i prihvatio sam. Nema tu emocija, nema tu ničega, sarađivali smo 15 godina i ovo je sad prelazni rok i ja sam sam ga iskoristio - rekao je Bosanac.

Čuo se sa Halidom Bešlićem

Bosanac je rekao da se čuo sa Halidom Bešlićem koji se trenutno nalazi na onkološkoj klinici u Sarajevu.

- Čuo sam se s njim, delovao mi je optimističku, čak smo se i šalili - rekao je Bosanac.

