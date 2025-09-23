Slušaj vest

Neda Ukraden poznata je po svojoj vitalnosti i mladalačkom duhu, a neretko na svom Instagram nalogu otkriva kako izgleda u osmoj deceniji.

Pevačicine fotografije uvek izazivanju pažnju javnosti, a i danas važi za jednu od najlepših dama na našoj estradi.

Neda Ukraden nekada

Malo ko se seća da se Neda na početku karijere pojavila kao fatalna crnka sa dugom kosom i da su muškarci gubili dah zbog nje.

Neda Ukraden je svoju karijeru započela sa samo 17 godina. Snimila je pesmu "Igra bez kraja", sa kojom je pobedila na prvom festivalu "Vaš šlager sezone". Ali 1980. godine menja svoj imidž i otpočinje saradnju sa Đorđem Novakovićem i Rajkom Dujmovićem, odakle sve kreće uzlaznom putanjom i sve do dana današnjeg pravi hitove koji se ne zaboravljaju.

Grmi u bikiniju u 8. deceniji

Pevačica i danas važi za lepoticu i neretko dokazuje da joj godine ne mogu ništa.

Fotografije sa plaže ili odmora uvek izazovu mnoštvo komentara, a pevačica izgleda nestvarno kada se skine u kupaći kostim.

Poklon publici

Neda Ukraden, čija karijera traje više od pet decenija, još jednom će pokazati zašto nosi epitet jedne od najvećih zvezda Balkana. U subotu, 25. Oktobra u Zagrebačkoj Areni, a zatim 05. Novembra u Beogradu u Mts dvorani.

Očekujte nezaboravno muzičko veče prepuno emocija, energije i najvećih hitova.

Na sceni će, uz raskošan scenski nastup i bogatu produkciju, izvesti pesme koje su obeležile generacije – od legendarnih balada do neumornih plesnih hitova.

