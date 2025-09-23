Slušaj vest

Lidija Vukićević, istaknuta glumica, poznata po svojim ulogama u televizijskim serijama, ali i predstavama na daskama koje život znače, nije se uvek bavila samo pomenutim poslom.

Atraktivnog izgleda i prepoznatljive kovrdžave kose, žarila je i palila godinama, a ni danas ne izgleda mnogo drugačije, te je često nazivaju ženom vanvremenske lepote.

Lidija u ulozi voditeljke

Malo ko se seća, da je Lidija krasila male ekrane i bila domaćin jedne domaće televizije.

Oprobala se u ulozi voditeljke u jednom od Grandovih emisija, te je neko vreme bila posvećena tom poslu paralelno sa glumom.

Ipak, ovaj izazov Lidiji nije bio trajno zadovoljstvo, te se ubrzo posvetila samo svom prvom pozivu.

Nedavno postala baka

Sin glumice Lidije Vukićević, Andrej Mrkela, postao je otac prvi put, a radosne vesti podelio je na svom profilu na Instagramu.

Andrej je na storiju objavio da je dobio prvo dete, te je sa pratiocima podelio fotografiju iz porodilišta i otkrio da su ćerki dali ime Darja.

"Neću biti klasična baka"

Glumica je svojevremeno otkrila i kakva će baka biti.

- Neću biti klasična baka, jer nisam ni prema svojoj deci bila klasična majka. Usred noći smo išli u prodavnicu. Naravno, dok nisu krenule obaveze. Svu slobodu i radosti koje možemo da osetimo sam ispunila i kod svoje dece, nisam bila tutor jer to bude kontraproduktivno - govorila je.

