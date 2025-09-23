Slušaj vest

Elita 9 počela je pre više od sedam dana, a već su se ozbiljne priče "zakuvale" i više od dvadesetak ljudi u prvom je planu.

Jedan od učesnika je i Dejan Ketić koji je poznat po svojoj teškoj životnoj priči. Za njega se zna da je došao iz hraniteljske porodice, a u rijalitiju se do sada držao po strani.

Simpetije prema Urošu Staniću

On je na početku otkrio da ima emocije prema Anastasiji, a onda je sve šokirao.

Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

Naime, tokom emisije "Igra istine" priznao je da će večeras, 23.septembra, otkriti u koga je stvarno zaljubljen

Ono što se već zna je da je reč o Urošu Staniću, obzirom da se poverio Terzi koji je robotu Toši otkrio kako je Dejan "odlepio" za Ukijem. Podsećamo, Stanić je imao sukob i sa Asminom.

