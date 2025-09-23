Slušaj vest

Folk pevačica Aleksandra Mladenović uvek ponosno ističe svoje poreklo i rodnu Žitorađu

Aleksandra je pričala da je još kao devojčica radila poslove oko kuće, a sada je podelila prirodne lepote svog imanja.

Vinova loza, kruška, jabuka, smokva, sve to u njenom domu gaji, a koliko se može videti, ova godina je za nju i njenu porodicu izuzetno berićetna.

Aleksandra Mladenović pokaza imanje Foto: Printscreen Instagram

- Moj dom - napisala je kratko u opisu.

Život na selu

Aleksandra Mladenović odrasla je na selu. Time se diči, a kad zatreba, zasuče rukave i uzme motiku u ruke. Pevačica je ekipi Kurira pokazala da se na njivi snalazi podjednako dobro kao na sceni.

- Umem da okopam njivu, sve umem. Bilo bi sramota da sam dete sa sela a da ne znam. Odmalena brat i ja to radimo, sve smo naučili. Tata i mama su nas učili, sa njima smo radili, pomagali smo im koliko smo mogli. Učila sam to i u Poljoprivrednoj školi u Žitorađi. Imali smo praksu na kojoj smo morali i da kopamo kukuruz i da oremo njivu.

Radila na njivi

Aleksandra je odrasla u selu Samarinovcu kod Žitorađe, te se jednom prilikom prisetila svog detinjstva.

- Imala sam mnogo srećnije detinjstvo nego današnja deca, koja su uglavnom na telefonima i ne igraju se napolju. Za razliku od njih, ja nisam ni ulazila u kuću. Dan nije mogao da mi prođe bez igre, šetnje ili sporta. Pored lastiša i žmurki, igrala sam fudbal, a bila sam odlična i u pravljenju torte od peska. Sećam se da smo moji vršnjaci i ja voleli da krademo trešnje od komšija. Kada nas provale, obavezno nas jure, a mi sa osmehom na licu bežimo. Iako sam bila spretna u penjanju po drveću, nekoliko puta sam pala. Nema deteta koje to bar jednom nije doživelo.

Osim za drugare iz kraja, Aleksandra je bila vezana i za brata Aleksandra, sa kojim je do pre nekoliko godina živela u porodičnom domu.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Marko Karović, Printscreen/Instagram

- Nas dvoje smo uvek imali odličan odnos. Ponekad bi me čačkao, a ja bih ludela, plakala, histerisala... Tada bi roditelji kažnjavali mene, a ne njega, što mi je bilo strašno. Ali sada shvatam da su pravedno postupali, jer sam bila pravi mali antihrist. Jednom sam glumila učiteljicu, pa sam uzela flomastere i išarala vrata od spavaće sobe. Pošto nisam znala kako da ih obrišem, uzela sam čep od pivske flaše i oljuštila cela vrata. Mama i tata su doživeli nervni slom! Zabranili su mi da izlazim iz kuće nekoliko dana, a to mi je bilo gore nego da sam dobila batine.

Kao dete je počela da radi na njivi.

- Roditelji su se bavili poljoprivredom, uzgajali su lubenice, pa smo im brat i ja pomagali. Pošto nije imao ko da nas čuva, mama i tata bi nas poveli na njivu. U početku su mene, za razliku od brata, više štedeli, jer sam žensko. Dok je on radio, ja sam se igrala. Ali kada sam napunila 11-12 godina, radila sam i ja.

Kurir.rs