Slušaj vest

Jelena Rozga rastužila je pratioce na društvenim mrežama kada je otkrila sa čime se suočavala poslednjih mesec dana.

Jelena Rozga ovih dana tuguje, a razlog je njen pas Ringo Starr koji je uginuo. Od svog ljubimca se oprostila njegovom fotografijom i tužnim opisom.

- Zlatni moj dečače... Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam da izaberem psića, ali ti si u toj košari sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao, Ringiću moj. Promenio si mi život, obogatio ga i uvek me dočekivao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca... Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kad sam pakovala veliki kofer, što je značilo da odlazim na više dana, jer si znao da ću ti se uvek vratiti. To ti je bilo važno. I meni, to znaš... - napisala je Jelena Rozga.

1/8 Vidi galeriju Jelena Rozga Foto: Instagram, Nemanja Nikolić

Pas je borac

Kako je dodala, njen pas se borio u poslednje vreme.

- Poslednjih mesec dana bilo je teško; borio si se da me još jedan dan razveseliš, jer si to radio celi svoj život, ali si se umorio i morao si otići da spavaš. Zaspao si tamo gde najviše voliš, u svom domu, u mom naručju, ljubeći me... Moja najveća ljubavi, sada trči veseo; jedi šta god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dečak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvek i zauvek samo moj. Fališ mi, sve me boli od tuge. Ti si zauvek moj predivni zlatni dečak. Volim te, R. Ringo Starr 26.11.2011. – 20.09.2025 - , napisala je Rozga.

Pevačica Jelena Rozga ne krije da ima zdravstvenih problema, ali im ne dozvoljava da je sputavaju u svakodnevici, pa tako radi punom parom i trudi se da ostane pozitivna.

Nalazi nisu sjajni

Tako je nedavno otkrila da joj zdravstveni nalazi nisu najsjajniji.

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad - rekla je ona.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: