Slušaj vest

Pevačica Vanja Mijatović otvoreno je govorila o svom lošem psihičkom stanju nakon teških povreda koje je zadobila prilikom saobraćajke.

Nakon udesa koji je preživela 2013. godine Vanja se borila za život. Zbog velikog broja fraktura bila je prikovana za krevet, a period oporavka je bio dug i težak. Pevačica je ponovo učila da hoda, stoji na nogama i samostalno obavlja osnovne svakodnevne poslove.

Zbog toga, Vanja je imala probleme i sa psihičkim zdravljem. Tri godine nakon toga dobijala anksiozne napade, te je potražila pomoć kod psihologa.

1/9 Vidi galeriju Vanja Mijatović nakon teškog udesa Foto: Nemanja Pancic

- Tri godine nakon udesa mi se javila anksioznost, onda sam se i sa tim sama borila. To je trajalo do skoro, jedan određen vremenski period. Vrlo je nezgodno, čovek ne zna šta ga je snašlo. Razumeće me svi koji znaju šta je to - neprjiatno, ružno, stopiraš život, nisam mogla da odem do prodavnice, dok odem razmišljam 100 stvari usput. Jedno katastrofalno stanje, koje ti sam sa sobom proživljavaš i boriš se sa tim - rekla je ona za "Novu" i nastavila:

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović dok se oporavljala u bolnici od udesa Foto: Marina Lopičić

- Anksioznost je stanje koje te tera da razmišljaš, to je kao stražar nad tvojim telom. Ako me žigne rame, pomislim da li je puklo, pa šta ako ode na srce, pa na pluća i samo razmišljaš o telu i šta te je zabolelo. Fizičke bolesti nema, ljudi se više plaše tih napada, posle shvatiš, pa šta, preživećeš. Išla sam kod doktora i sve sam isproveravala, sve je bilo kako treba, hvala Bogu i sama sa sobom sam sela i sebi ponovila 1000 puta da doktor zna bolje nego ja. To mi je bila uteha, a i motiv da to prevaziđem - priznala je Vanja.

Kurir.rs

Aleksandra Mladenović i Vanja Mijatović na snimanju spota: