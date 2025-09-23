Slušaj vest

Pevačica Katarina Kaja Ostojić otkrila je da će uskoro morati na operaciju oka, tokom koje će joj biti ugrađeno multifokalno sočivo. Kako je objasnila, u poslednje vreme je primetila probleme s vidom, zbog čega se odmah obratila specijalizovanoj oftalmološkoj klinici.

- U poslednje vreme se moje oko sokolovo malo pokvarilo, pa sam bila na detaljnoj kontroli i razgovoru na temu ugradnje multifokalnih sočiva u oftmološkoj klinici - napisala je Kaja na svom Instagramu.

Kaja Ostojić na oftalmološkoj klinici Foto: Preent Screen

Ova operacija omogućava jasan vid na svim udaljenostima, uz minimalnu ili čak potpunu eliminaciju potrebe za nošenjem naočara. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, što znači da je bezbolan i pacijent je tokom intervencije budan.

Ostavio mi je je 500€ i otišao

Ljubavni život pevačice Katarine Ostojić Kaje uvek intrigira javnost iako ona nerado govori o tome.

Posebno je postala zanimljiva njena ljubavna priča sa Džunior Džekom, sa kojim je uplovila u brak, ali su se nakon nekog vremena i rastali.

- Izgubili smo taj muško-ženski odnos, zbog toga smo se i rastali. Ta kriza je trajala jedno godinu, dve i verovala sam da ćemo to prevazići. Mama mi je govorila da ne cvetaju uvek ruže, ali sam ja slušala svoje srce - rekla je Kaja i otkrila da nije patila jer je njen bivši suprug tako brzo stupio u novu vezu.

- Nije me njegova nova veza pogodila kao ženu, pogodilo bi me da je bila neka prevara, da je bila situacija da sam ja ostala ucveljena. Ali nije mi bilo svejedno, u smislu nisam se maltene ni ohladila, ali dobro. Sve zarad njegove sreće.

Ovo nije bio njen prvi brak. Ona se prvi put udala za za košarkaša Nikolu Dragojlovića, a iz tog braka ima čerku Nikolinu. Istakla je da se zbog toga nikada nije pokajala.

- Ne kajem se zbog prvog braka, jer imam predivnu ćerku. Nismo se baš rastali na najbolji način i prosto ko želi kontakt sa svojim detetom, taj će da ga napravi. Ja nikada to nisam branila. Ona nikada nije patila zbog toga što on nije tu, stvarno to nikada nisam videla. prosto je odrasla bez njega, maltene otkad se rodila je rasla bez njega. On je jednom platio alimentaciju, pre skoro 18 godina. Kad smo se rastali mi je dao 500 evra i više nikad ništa. Sve sam sama podigla - ispričala je Kaja

Uhvatila dečka u prevari

Kaja Ostojić svoj ljubavni život krije od očiju javnosti, a svojevremeno je pričala o dečku koji ju je prevario.

Kako je pevačica tada istakla, odmah je tražila od njega da se iseli iz stana.

- Ja sam bila previše luda kada sam bila klinka, imala sam običaj da čeprkam po lap-topu, telefonu i da vadim sve na papir, da štampam dokaze, ali to je bilo pre 12 godina - počinje Kaja u emisiji "Magazin In" i dodaje da mu je za sve što je otkrila rekla:

- To je bila jedna od težih situacija u mom životu kada sam dala sve crno na belo. Kretala sam na nastup, ja sam bila totalno u haosu, psihički demolirana, dala sam mu to i rekla da se do 7 ujutru vraćam sa nastupa, a on da se do tada iselio i da ga više ne vidim.

Kaja Ostojić se oseća srećno pored svog partnera