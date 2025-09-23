Slušaj vest

U toku je "Igra istine", a naredno pitanje postavio je Luka Vujović.

- Dejane, objasni nam period gde si najviše bio povređen u životu? - pitao je Luka.

dejan-ketic.jpg
Dejan Ketić odrastao u hraniteljskoj porodici Foto: Printscreen

Teška životna priča

- Ja sam kao klinac ostao bez roditelja i zaglavio sam u Zvečanskoj. U prvoj hraniteljskoj sam imao problema, pa su me prebacili u drugu. Tu sam bio maltretiran od strane hranitelja. U trećoj sam živeo kod neke bake koja je bila šećerni bolesnik. Prebacili su me u četvrtu i tamo sam bio srećan, ali posle deset godina mi se javio tata i hteo je da me uzme kod sebe. Bio sam srećan, ali i nisam. Ja sam ispunjavao sve uslove i dobijao sam nagrade. Upoznao sam tatu sa 10 godina. Tamo sam imao mnogo loše uslove. Slagao me da ima uslove za školovanje. Išao sam prljav, šugav i smrdljiv u školu. Popio sam tablete i hteo sam da izvršim samoubistvo. Posle sam prebačen u prihvatilište. Izbačen sam iz internata jer tamo nije smela da se ima devojka, a ja sam imao dve. Vratio sam se u prvu porodicu, ali sam gledao nasilje i branio sam hraniteljku. Moj moto i cilj su da otvorim humanitarnu fondaciju i da pomognem prihvatilištima. Imam i svoju pesmu napisanu - ispričao je Dejan, nakon čega je otpevao svoju pesmu.

- Pope, kada ćeš priznati Aleksandri da ti se sviđa? - pitala je Anastasija.

- Ja sam to priznao. Uživam u njenom društvu i ona to zna. Boro, da li je bilo nešto u rehabu? - pitao je Miladin.

- Nije, ja bih rekao. Mi se simpatišemo i družimo, pa šta bude. Jakšićka, ko je tvoj tip ovde? - pitao je Bora.

- Postoji par muškaraca koji bi zadovoljili moje kriterijume. Sklop Asmina i Luke bi bio savršen muškarac za mene. Mina

Dejan Ketić
Dejan je otkrio simpatije prema Urošu Staniću
dejan-ketic.jpg
dejan-ketic-reper-slavica-radu.jpg

