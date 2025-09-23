Slušaj vest

Ivana Selakov već godinama uspešno gradi svoju muzičku karijeru, ali, kako sama ističe, nikada neće zaboraviti gest Svetlane Cece Ražnatović.

Naime, Ceca joj je pružila podršku na samom početku solo karijere, što je Ivani ostalo duboko urezano u sećanju.

Ivana Selakov otkrila je šta je tada Ceca učinila.

- Mnogo puta sam pričala da sam pevala prateće vokale, pa sam tako i Ceci pevala prateće vokale na prvom Ušću, a kasnije i na mnogobrojnim koncertima. U tom periodu sam odlučila da snimim prvi album što je za mene bio veoma veliki i skup korak u to vreme. Skupila sam pesme, ali bio mi je potreban taj glavni okidač, izdavač u stvari. Ceca je napravila taj prvi i ključni korak. Beskrajno sam joj zahvalna na tome i uvek to pomenem. Ispala je pravi laf, nije to morala. Jedan njen poziv promenio mi je život - ispričala je Ivana.

- Iako smo bile samo saradnice, Ceca je odigrala ključnu ulogu u mojoj karijeri. Ona je najveća zvezda, a opet i žena iz naroda koja hoće svima da pomogne. Pesme za prvi album sam skupila pomoću štapa i kanapa, ali je najveća stavka bila objaviti album. Skupila sam hrabrost da je pitam za savet, da mi kaže da li sam joj više za „Siti rekords" ili za „Grand"? Pitala me je: „Je l' si ti to dogovorila?" Odgovorila sam da nisam, a ona meni: „Čekaj, bre, sada ću ja da vidim, zovem te za pet minuta." I stvarno me je pozvala i rekla: „Zvala sam Sašu Popovića. U ponedeljak imaš sastanak, ponesi pesme." Nisam mogla da verujem -istakla je Selakov.

Nakon sastanka sa Sašom Popovićem i objavljivanja novih pesama Ivana i Ceca su nastavile poslovnu saradnju koja traje do danas.

- Ceca i ja se u to vreme nismo družile, bila sam njen prateći vokal. Ona je oduvek bila drugačija od ostalih, opuštena je, normalna... Od nje sam mnogo toga naučila u poslu. Gledala sam je kako se ponaša na bini, sa publikom, slušala šta priča u intervjuima - rekla je pevačica svojevremeno.

Upoznala partnera preko društvenih mreža

Ivana Selakov godinama je u skladnom braku sa suprugom Peđom, sa kojim je dobila ćerku Krunu. Oni su više od 10 godina zajedno, a pevačica je jednom prilikom govorila kako je počela njihova ljubav.

- Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno

- Papir mi nije važan. Upoznali smo se preko Fejsbuka, 2008. godine. Dobila sam podršku od Peđe, zaintrigirala me je njegova profilna slika. Mesecima smo se dopisivali. Kada smo se upoznali uživo, do dana današnjeg smo zajedno. Sve funkcioniše kako treba - rekla je Ivana sojevremeno.

