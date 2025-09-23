Slušaj vest

Bora Santana je pre ulaska u Belu kuću otkrio da ulazi sa slomljenim srcem, ali izgleda da mu nije trebalo mnogo da pronađe utehu.

Bora santana nakon razvoda napravio kuću Foto: ATAIMAGES

Naime, Bora je završio ispod pokrivača sa Sarom Raičević, koja je već bila u centru pažnje nakon što se nedavno kupala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Njih dvoje su najpre vodili dug razgovor, a zatim su se prepustili strastvenim poljupcima. Sara se nijednog trenutka nije opirala, već se potpuno prepustila trenutku.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana i Sara Raičević završili u krevetu Foto: Preentscreen Youtube

Ubacio je u rijaliti

Učesnik "Elite 9" Bora Santana rešio je da otkrije sve o odnosu sa cimerkom Sarom Stojanović, koja je u rijalitiju započela vezu sa Ivanom Marinkovićem, zbog čega je njena majka završila u bolnici.

On tvrdi da je sara u rijalitiju upravo zbog njega, jer je on urgirao da bude učesnica devete sezone te da su ranije imali intimne odnose.

Bora se iznervirao kada je Sara rekla kako on nije njen tip, pa je rešio da sve o njihovom odnosu iznese u javnost.

- Nisam tvoj tip, a dva i po sata nisi silazila sa mene. Ubacio sam te da zaradiš pare... Ima vas dosta, idemo po azbučnom redu. Niko te nije je*ao dva posto. Ubacim te da zaradiš pare. Ti si mene spopala u kafani i onda tri sata - rekao je Bora.

Bora Santana o ulasku u Elitu