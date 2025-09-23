Slušaj vest

„Nismo stigli lepo da se rastanemo! Njegova smrt je na mene ostavila mnogo posledica“, - iskreno je priznala pevačica Ivana Selakov, prisećajući se kolege i prijatelja Darka Radovanovića.

U nedelju, 21. septembra, Ivana je nastupila u prepunoj hali u Obrenovcu, na koncertu koji je održan u znak sećanja na prerano preminulog pevača. Publika je emotivno reagovala, a trenutak kada je Ivana izvela njihov vanvremenski hit ostao je urezan svima u sećanju.

„Darko je za mene bio veliki čovek i veliki umetnik. Srećna sam što imamo pesmu koja će nas zauvek spajati“ - rekla je Ivana

Samo dan ranije, u subotu uveče, više desetina hiljada ljudi pevalo je u glas sa Ivanom na „Grožđebalu“ u Vršcu, gde je napravila pravi spektakl.

1/4 Vidi galeriju Ivana Selakov posvetila pesmu Darku Radovanoviću Foto: Matija Popović

„Uživala sam. Vršac je sa mnom pevao u glas i to je energija koju nikada neću zaboraviti“, poručila je pevačica.

A ono što njeni fanovi sa nestrpljenjem čekaju jeste veliki događaj – 7. Novembara kada ce Ivana Selakov održati svoj prvi solistički koncert u MTS Dvorani. Tim povodom, proslaviće i značajan jubilej – 20 godina uspešne karijere tokom koje je izgradila status jedne od najcenjenijih pop-folk pevačica na našoj sceni.

Koncert u Beogradu biće prilika da publika uživa u svim njenim hitovima, ali i da zajedno sa Ivanom prođe kroz dve decenije muzike, emocija i sećanja.

Pogledajte dodatni snimak: