Slušaj vest

Jovan Jovičić odlučio je da trenira Milosavu Pravilović, te ju je ovom prilikom naučio nekoliko bokserskih poteza.

- Milosava, moram da Vas treniram da naučite i Vi - rekao je Jovan.

- Ajde - rekla je Milosava.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ljubavna priča Milosave i Asmina

Podsećamo, Luka Vujović i Milosava Pravilović seli su u dvorište "Elite 9", te su pričali o Asminu Durdžiću. Ona je juče izrazila simpatije prema Dudžiću, a sad je otkrila niz detalja.

- On je čovek sedeo preko tamo, ja ovako. Ja sam videla na žurki, poslao mi je srce i poljubac. Pokazao mi je javno, nije se zaj****ao. Previše je prema meni strog i drzak, samo me sekira što on to javno priča. Ja se već posvađam sa njim, a on meni kaže: "Ja sam muško, ti si naučila da budeš muško". Nije ništa probudilo, samo mi je čudno - rekla je Milosava.

- Znači, ti nisi u dilemi da je on ozbiljno? - pitao je Luka.

- Ne znam... Kako da ne, za stolom me gleda, šta ti misliš?! Ja se postidim, neprijatno mi je, okrenem glavu. Ja ne krijem da je čovek zgodan, ali on je taj, ja to nisam ni počela, on je počeo - rekla je Milosava.

Ne propustiteRijalitiMAJKA ASMINA DURDŽIĆA SE OGLASILA ZBOG MILOSAVE 31 godinu starija cimerka priznala da je zaljubljena u njega, evo šta Mevlida kaže na to!
asmin.jpg
StarsMILOSAVA ZALJUBLJENA U ASMINA?! Cimer je provalio, ona sve priznala: Ne znam šta ću ako završim sa njim u izolaciji...
Milosava Pravilović o Asminu
Rijaliti"POSLAO MI JE SRCE I POLJUBAC, GLEDA ME DA SE POSTIDIM" Milosava ne krije emocije prema Asminu, pada na njegovu muškost
Milosava Pravilović o Asminu
StarsBACILA OKO NA 20 GODINA MLAĐEG Milosava se javno udvara Asminu Durdžiću: Ono što on ima nema niko ovde. Poseban je!
Milosava rešila da trenira boks

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP548 Izvor: kurir tv