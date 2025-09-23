Slušaj vest

Jovan Jovičić odlučio je da trenira Milosavu Pravilović, te ju je ovom prilikom naučio nekoliko bokserskih poteza.

- Milosava, moram da Vas treniram da naučite i Vi - rekao je Jovan.

- Ajde - rekla je Milosava.

Ljubavna priča Milosave i Asmina

Podsećamo, Luka Vujović i Milosava Pravilović seli su u dvorište "Elite 9", te su pričali o Asminu Durdžiću. Ona je juče izrazila simpatije prema Dudžiću, a sad je otkrila niz detalja.

- On je čovek sedeo preko tamo, ja ovako. Ja sam videla na žurki, poslao mi je srce i poljubac. Pokazao mi je javno, nije se zaj****ao. Previše je prema meni strog i drzak, samo me sekira što on to javno priča. Ja se već posvađam sa njim, a on meni kaže: "Ja sam muško, ti si naučila da budeš muško". Nije ništa probudilo, samo mi je čudno - rekla je Milosava.

- Znači, ti nisi u dilemi da je on ozbiljno? - pitao je Luka.

- Ne znam... Kako da ne, za stolom me gleda, šta ti misliš?! Ja se postidim, neprijatno mi je, okrenem glavu. Ja ne krijem da je čovek zgodan, ali on je taj, ja to nisam ni počela, on je počeo - rekla je Milosava.

