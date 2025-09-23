Slušaj vest

Pevač Emir Habibović doživeo je veliki gubitak, nakon što je bliska osoba iz njegovog života tragično nastradala.

Na svom Instagram profilu, Emir je podelio emotivnu poruku, u kojoj je otkrio da je tog jutra izgubio dragog prijatelja.

Emir Habibović ostao bez drage osobe Foto: Preent Screen

"Dragi moji, zbog smrti mog druga, prijatelja, brata nisam u mogućnosti da pričam, a kamoli da pevam. Izvinjavam se svima, hvala na razumevanju mom drugu i voditelju Zoranu Pejiću Peji i mojoj kući - Grandu. Jutros je poginuo neko koga sam jako voleo i cenio. Pokušaću da dođem i barem da vas pozdravim. Hvala na razumevanju."

Oženio 14 godina mlađu

Pevač Emir Habibović dobio je dve ćerke sa "Zvezdom Granda", Tamarom Selimović, koja je 14 godina mlađa od njega.

Iako se on ne eksponira često u javnosti, pevača su mediji sada zatekli na aerodromu gde je bio u društvu koleginice Jane Todorović, sa kojom je nastupao u inostranstvu.

Emir je sada za medije progovorio privatnom životu i tom prilikom se dotakao priča da su Tamarini roditelji banili njihovu vezu zbog razlike u godinama.

- Što se tiče razlike u godinama ja smatram da 14 godina nije neka razlika. Složiće se sa mnom većina ljudi da je tako. Nažalost, ja sam imao tu ružnu prošlost i ja se slažem sa njima donekle, ali vreme čini svoje, oni su videli ko sam i kakav sam. Vreme će tek i pokazati svoje, sada smo naravno u fenomenalnom odnosu. I moji i njeni su porodični ljudi, tako da je sve kako treba - rekao je pevač.

Ne zaboravlja Šabana

Jedan od onih pevača koji na pravi način čuvaju uspomenu na tragično preminulog pevača Šabana Šaulića je njegov kolega Emir Habibović

- Za mene je vreme stalo otkako Šaban nije sa nama. Večno će da traje jer njegova muzika i glas su neprolazni. Za mene je velika čast što sam imao priliku da ga upoznam, radim, ali i da budem u njegovom društvu. Jedva čekam 25.april kada ćemo svi zajedno u "Dva jelena" da pevamo Šabanove hitove i uživamo u jednoj lepoj muzičkoj večeri u znak sećanja na legendu koju svi pamtimo samo po dobrom- rekao je Emir, koji je već godinama jedan od najtraženijih pevača u dijaspori. Do sada je objavio dva albuma, a veruje da će pravi bum napraviti sa trećim, koji će objaviti krajem meseca.

Emir Habibović čuva uspomenu na Šabana

Emir Habibović čuva uspomenu na Šabana Izvor: Instagram/tinnci/jelenastem011