Slušaj vest

Pevačica Anastasija Ražnatović živi u Sevilji sa mužem Nemanjom Gudeljom i ne krije da obožava da provodi vreme kod kuće, u luksuznoj vili sa bazenom.

Kako vrlo vodi računa o zvom telu, pevačica svakodnevno trenira i trudi se da se hrani zdravo, te je sada podelila sa svojim pratiocima šta jede posle treninga.

Naime, na njenom tanjiru našlo se meso, kao izvor proteina i brokoli. Uz to je imala salatu, ali ne i hleb.

Ovo sprema Anastasija Ražnatović
Ovo sprema Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram

- Objavi, treniraj, jedi - napisala je u opisu.

Smršala 20 kilograma

Inače, ranije je pevačica vodila borbu sa viškom kilograma.

Anastasija je pomoću dijete smršala tada 20 kilograma.

Kako je i sama jednom prilikom pričala, tokom puberteta je prolazila kroz težak period, a usled emocionalnih oscilacija, njena kilaža je varirala.

Anastasija Ražnatović Foto: Print Screen

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija tada, pa nastavila:

- Ako pojedem nešto slatko, odmah odem na trening kako bih što pre sagorela kalorije. Ključ dobrog izgleda je definitivno u redovnom vežbanju.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNAŠA POZNATA PEVAČICA PRVI PUT OTKRILA SVE O VEZI I RASKIDU S NEMANJOM GUDELJEM: Nisam ga se stidela, o Anastasiji mislim OVO...
xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
Stars"BILA JE FINA PREMA MENI" Luna o Ceci i periodu života u vili na Dedinju: Evocirala uspomemene, pa spomenula i Lidiju Ocokoljić
Anastasija Ražnatović Ceca Luna Đogani
Stars"VELJKO ME ZOVE 78 PUTA, ANASTASIJA MU VIČE: ŠTA HOĆEŠ VIŠE?" Ceca iskreno o deci, poslovnim obavezama i novoj ljubavi
Zvezde Granda Svetlana Ceca Ražnatović (2).jpeg
StarsVELJKO RAŽNATOVIĆ OBJAVIO EMOTIVNU FOTOGRAFIJU SA ARKANOM: Uspomena iz detinjstva mnogima će izazvati suze (FOTO)
veljko-830x0.jpg
StarsBAZEN, LJULJAŠKE I STAKLO NA SVE STRANE! Cecina ćerka se oglasila iz vile od 6 MILIONA € i pokazala raskošni dom, Anastasija u čizmama usred leta - stajling 10!
anastasija.jpg

 Anastasija pokazala vilu od 6.000.000 evra:

Anastasija Ražnatović pokazala vilu od 6 miliona evra Izvor: instagram/raznatovicanastasija