Anastasija Ražnatović se oglasila nakon tragedije u Zagrebu

Pevačica Anastasija Ražnatović živi u Sevilji sa mužem Nemanjom Gudeljom i ne krije da obožava da provodi vreme kod kuće, u luksuznoj vili sa bazenom.

Kako vrlo vodi računa o zvom telu, pevačica svakodnevno trenira i trudi se da se hrani zdravo, te je sada podelila sa svojim pratiocima šta jede posle treninga.

Naime, na njenom tanjiru našlo se meso, kao izvor proteina i brokoli. Uz to je imala salatu, ali ne i hleb.

Ovo sprema Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram

- Objavi, treniraj, jedi - napisala je u opisu.

Smršala 20 kilograma

Inače, ranije je pevačica vodila borbu sa viškom kilograma.

Anastasija je pomoću dijete smršala tada 20 kilograma.

Kako je i sama jednom prilikom pričala, tokom puberteta je prolazila kroz težak period, a usled emocionalnih oscilacija, njena kilaža je varirala.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Print Screen

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija tada, pa nastavila:

- Ako pojedem nešto slatko, odmah odem na trening kako bih što pre sagorela kalorije. Ključ dobrog izgleda je definitivno u redovnom vežbanju.

Kurir.rs

