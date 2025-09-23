Slušaj vest

Nekadašnja profesionalna košarkašica Milica Dabović, poznata po svojoj borbenosti na terenu, odlučila je da krene drugačijim putem nakon završetka sportske karijere. U jednom trenutku donela je odluku da svoju finansijsku nezavisnost gradi kroz sadržaj koji deli na platformi za odrasle, gde objavljuje intimne fotografije i snimke.

Od tada, Milica često koristi i Instagram kako bi sa svojim pratiocima podelila provokativne i izazovne kadrove, pokazujući samopouzdanje i stav da žena ima pravo da izgleda i zarađuje kako želi. U jednom od poslednjih objava, snimila se u zavodljivom izdanju, izazvavši brojne komentare i reakcije publike.

Iako su mišljenja podeljena, Milica ne krije da stoji iza svojih izbora, ističući da sama odlučuje o svom telu, karijeri i načinu života.

Ona je na storiju objavila snimak na kojem zavodljivo igra u dekoltiranoj majici, tako da su njene bujne grudi bile u prvom planu, i u farmericama, koje je obukla naopako, što je mnogima provuklo pažnju.

Progovorila o najtežim trenucima

Bivša košarkašica Milica Dabović progovorila je o najtežim životnim trenucima, bivšem partneru, sinu, ali i nasilju koje je preživljavala.

- Sa Šimetom sam se zabavljala godinu dana, međutim on se nije smirio dok me nije dotukao. Batine sam dobijala, uzeo mi je novac, više od stotinu hiljada evra, sam izgubila. Kada sam prijavila nasilje bilo je ili to ili da me ubije. To je za mene bio udarac, ja sam završila sa reprezentacijom, Marina mi je rekla da ne idem u Galatasaraj, ja sam klonula, a on me je dokusurio - započela je Milica, pa nastavila:

- Ja njega nisam videla nikada dok on nije došao, on je tako manipulisao sa mnom. Taman sam se nekako vratila u život posle Šimeta, nisam verovala da postoji loš čovek koji će mene da uništi. On je imao ženu i dete, živeo je na Novom Beogradu, on je meni rekao da je Rotan, ali to nije njegovo ime. Želela sam dete samo i delovao mi je kao čovek koji može da bude otac mog deteta. Ja sam htela da me dete spasi. Tada sam mislila da mi je dovoljno dva meseca da upoznam tog čoveka. Kada sam zatrudnela, moja Ana i naša drugarica su mi rekle da je on oženjen, ustvari to se desilo, došao je kod mene, rekla sam mu da sam trudna, on je nestao, ukrao je zlato i nestao. Tada sam saznala sve, a on je ukrao i Stefanov lančić. U sedmom mesecu trudnoće sam saznala da je prevarant - govorila je Milica.

Milica Dabović