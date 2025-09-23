Slušaj vest

Katarina Živković je komentarisala svoj odnos sa pokojnim ocem, koji je doživeo da vidi ostvarenje njenih snova.

Katarinin otac preminuo je kada je mali Stefan imao svega nekoliko meseci, a pevačica priznaje koliko joj znači što je deda uspeo da upozna unuka.

Katarina Živković Foto: Kurir Televizija

– Osećam njegovo prisustvo. Možda će zvučati čudno, ali znam da je uz mene. Dok je bio živ, često smo bili razdvojeni, a sada osećam da je više uz mene nego ikada. Video je unuka dva puta i znao koliko želim da postanem majka. Laknulo mi je kada ga je upoznao – ispričala je Katarina.

Pevačica dodaje da je tek sada krenula sa ozbiljnijom promocijom albuma ''Kurtizana'', jer prilikom objavljivanja, nakon specijalne večeri sa novinarima, nije imala vremena za pojedinačna gostovanja u emisijama.

– Tek sam sada počela s promocijom albuma. Kada sam ga objavila, pozvala sam vas sve, ali sam znala da neću moći da idem u emisije. Što se tiče pesama, verovala sam u Duplikat, ima malo pregleda na Jutjubu, ali je publika obožava na nastupima. Prijatno me je iznenadilo kako prolazi pesma Moja pravila, najbolje je prošla i posebno je popularna na TikToku. Škakljiva je i eksperimentalna – istakla je pevačica.

O svojoj borbi za potomstvo

Katarina Živković, popularna pevačica, gostovala je u emisiji "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji. Tom prilikom, aktuelna folk zvezda otvorila je dušu o svom životu kao i o svim aktuelnim estradnim temama.

1/8 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Marko Karović, Screenshot YT, Printscreen/Instagram

Poznato je da se Katarina dugo borila sa potomostvom. Nedavno se ostvarila u ulozi majke, a svega nekoliko meseci kasnije je objavila i novi album. Sada se osvrnula na reakcije publike:

- Objavila sam pesmu "Anđele moj mali", to je moja lična pesma i nisam znala da će tako lepo biti prihvaćena. Jako me je rastužilo koliko žena zapravo ima problem sa začećem. Ja sam bila jedna od njih i toliko poruka podrške sam dobila i divnih komentara, gde kažu da im je upravo ta pesma dala snagu i vetar u leđa da ne odustaju. Pogotovo kada sam javno počela da pričam o problemu kome sam imala, kada sam se zahvalila dragom Bogu na daru koji mi je poklonio - rekla je Kaća kroz suze.

