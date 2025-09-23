Slušaj vest

Fanove rijalitija "Elita 9" šokiralo je priznanje Milosave Pravilović da se zaljubila prvi put posle dvadeset godina i to u 31 godinu mlađeg cimera iz Bele kuće Asmina Durdžića Alibabu

Milosava je besna na Milovana Foto: Petar Aleksić

A sada, Milosava Pravilović ustala je za crnim stolom priznala je svoja osećanja prema Asminu Durdžiću.

- On je okej. Ja sam dobra prijateljica od Aneli. Ja prijatelje ne izdajem pa da sam zaljubljena ne znam koliko. Rekla sam da je lep i zgodan, ali nisam rekla da mi se sviđa. Ja imam svojih obaveza i ovde. Nisam došla ovde da se udajem - priznala je Milosava, a onda je Asmin pitao:

- Da li želiš biti moja devojka? - pitao je on, a potom je usledio hladan odgovor.

- Imaš jednu, a ja ne mogu biti druga - odbrusila mu je Milosava.

- Mislim da si jako hrabra što priznaješ svoja osećanja prema meni. Mislim da te je to malo poremetilo. Jako si lepa, hrabra i da goriš. Radiš me kao afrička šljiva. Bebice, tvoj mišljenje o Urošu - rekao je Asmin.

Ljubavna priča Asmina i Milosave

Podsećamo, Luka Vujović i Milosava Pravilović seli su u dvorište "Elite 9", te su pričali o Asminu Durdžiću. Ona je juče izrazila simpatije prema Dudžiću, a sad je otkrila niz detalja.

- On je čovek sedeo preko tamo, ja ovako. Ja sam videla na žurki, poslao mi je srce i poljubac. Pokazao mi je javno, nije se zaj****ao. Previše je prema meni strog i drzak, samo me sekira što on to javno priča. Ja se već posvađam sa njim, a on meni kaže: "Ja sam muško, ti si naučila da budeš muško". Nije ništa probudilo, samo mi je čudno - rekla je Milosava.

- Znači, ti nisi u dilemi da je on ozbiljno? - pitao je Luka.

- Ne znam... Kako da ne, za stolom me gleda, šta ti misliš?! Ja se postidim, neprijatno mi je, okrenem glavu. Ja ne krijem da je čovek zgodan, ali on je taj, ja to nisam ni počela, on je počeo - rekla je Milosava.

