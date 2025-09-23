Slušaj vest

Uroš Stanić i Jovana Tomić Matora razgovarali su danas u rijalitiju "Elita" o njenoj bivšoj devojci, Aniti Stanojlović.

- Smatram da nisam trebala da iznosim one stvari... - rekla je Matora prvo.

- I da joj uzimaš stvari i da je uhodiš - ubacio se Uroš, pa su spomenuli Anitinog bivšeg, Anđela Rankovića.

- Ja sam nju mnogo volela, jako mi je bilo teško. Zato Stefani nisam htela ništa ni da kažem. Bila sam za sve u pravu. Čovek je smislio sve u svojoj glavi, savetovao se sa Mićom i Đedovićem, pa mu je prošlo. Ne bi ni imao podršku, to je sve bila Anitina podrška. Sve sam znala i kako su završili i sve - rekla je Matora.

- Prevario je. Njegova majka je psovala - rekao je Uroš.

- On je tada muvao Maju, a Mića mu je j**ao mater - rekla je Matora.

Anita i Boško raskinuli vezu

Podsetimo, naširoko se pričalo da je pobednica "Elite" Anita Stanojlović otpočela vezu sa prijateljem Filipa Đukića, Boškom Pejovićem Boškićem, ali romansa, po svemu sudeći, nije potrajala.

Boškić je otpratio Anitu sa društvenih mreža, a ona nije želela da detaljiše o razlozima raskida.

- Što se tiče Boška, on nije deo javnog sveta, nije nikada ni želeo da bude, bar je tako meni rekao... Veza nam nije započeta javno, niti okončana javno, tako da ne bih to uopšte komentarisala - jasna je bila Anita za "Pink".

