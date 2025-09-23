Slušaj vest

U toku mirnog popodnevnog odmora, dok su pojedini ukućani odlučili da se povuku u spavaću sobu i priušte sebi kratak san, drugi su rešili da iskoriste poslednje tople večeri ove godine na najbolji mogući način – opuštanjem kraj bazena.

Među njima su bili i Miladin Srđanov i Viktor Gagić, koji su bez mnogo razmišljanja odlučili da se osveže i provedu neko vreme na svežem vazduhu.

U opuštenoj atmosferi, uz osmehe i dobru energiju, skinuli su majice i ponosno pokazali svoja izvajana tela, koja su očigledno rezultat redovnog vežbanja i pažnje prema sopstvenom izgledu.

Opustili se kraj bazena

Njihovo prisustvo kraj bazena nije prošlo nezapaženo – pažnju su privukli ne samo svojim izgledom, već i ležernim, prijateljskim ponašanjem. Uz povremene šale i smeh, uskočili su u vodu i prepustili se uživanju.

Dok su neki ukućani uživali u tišini svojih soba, Miladin i Viktor su, izgleda, napravili pravi mali raj za sebe, koristeći svaki trenutak dana da se opuste i povežu u prijatnoj atmosferi koja je krasila poslednje minute ovog leta. Podsećamo, Viktor je ušao u sukob sa Radom.

Pogledajte dodatni snimak: