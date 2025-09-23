Slušaj vest

Mevlida Durdžić, majka učesnika "Elite" Asmina Durdžića Alibabe prokomentarisala je sinovljevo učešće u rijalitiju.

Alibabina majka oduševljena je načinom na koji su Durdžića prihvatili cimeri u Beloj kući.

- Svi su korektni prema njemu. Neko ga i kritikuje, i to je ispravno, ali nisam primetila da mu se neko šlihta. Svi su korektni, sviđaju mi se svi kako ga komentarišu i kako on to vodi. Stvarno smo iznenađeni, videćemo kako će biti nadalje - rekla je Mevlida, a potom prokomentarisala Asminove sve učestalije svađe sa Urošem Stanićem.

- Uroš stvarno provocira. Uroš, jednostavno, ne zna da stane. Asmin voli kad priča da ga neko ispoštuje, sasluša, ali to je kod Uroša nemoguće. Ali, posle pet minuta, Asminu je žao zbog svega što mu je izgovorio, pa mu kaže da nije tako mislio, pita ga što ga ne ispoštuje... Uroš je takav, ali mislim da će se oni opet izmiriti i biti dobri. Asmin je takav, može ti reći sve, ali posle pet minuta se pokaje i izvini - objašnjava Mevlida.

Na pitanje da li je nju i supruga Mustafu kontaktirao Nikola Vujovića Bajo, otac Luke Vujovića, koji je u zavadi sa Asminom, odgovorila je:

- Nas konkretno nikada nije kontaktirao, ali je pričao sa našom prijateljicom iz Australije. Ona mi je slala i glasovne poruke, ali ja to ne bih objavljivala. Čovek je rekao da stvarno nikada neće prihvatiti Aneli za snaju, da je to katastrofa, da svog Luku ne prepoznaje, da to nije njegov sin... Mi kad gledamo Luku vidimo Asmina, Asmin je isti takav bio. Je l' znate vi da Asmin sa mnom nije smeo da priča, da ima bilo kakav kontakt?! Ja to nikada nisam pričala - priznala je Alibabina majka, koja nije krila da je bivša snajka Aneli, sadašnja verenica Luke Vujovića, Asminu branila da kontaktira roditelje.

"Lukina majka će se i sama uveriti u sve"

- Nije smeo da priča sa mnom, sa Minkom... Ni sa tatom, ali su pričali jer zajedno rade posao. Kada sam pričala sa njim, nikako nije mogao da me podnese - ili mu, kao, vrištim, glasno pričam... Jednostavno, nije mogao da me podnese. Gledam Luku, vidim Asmina u njemu. Daj Bože da mu bude bolje, nikom nisam neprijatelj, svakom želim sreću i uspeh, ali... On će sam to videti kad tad. Biljana, njegova majka... Videće, sve će joj biti isto kao i meni. I sama će se uveriti u sve ovo i videće šta će joj sve Aneli pričati - upozorava Asminova majka.

