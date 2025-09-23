Jelena Karleuša i Desingerica se pipkaju uživo u programu
KARLEUŠA I DESINGERICA SE ISPIPKALI U PROGRAMU UŽIVO! Držali se za ruke sve vreme, Viki Miljković nije znala šta ju je snašlo
Počeo je još jedan Amidži šou.
Večerašnji gosti su članovi žirija Pinkovih Zvezda: Jelena Karleuša, Desingerica, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković i Zorica Brunclik.
Počelo uzbudljivo
Na samom početku emisije Karleuša i Desingerica počeli su sa zanimljivim prepucavanjem, ali je vrlo brzo sve dobilo jednu romantičnu notu.
Jelena Karleuša i Desingerica se pipkaju Foto: Printscreen
Reper je pop divu više puta uhvatio za ruku, mazio je, te naglašavao kako je Viki Miljković višak koji sedi između njih.
Vremenom, Karleušu se prepustila dodirima pa je prihvatila reperovu ruku, te su tako sekundama bili naslonjeni na koleno Viki Miljković koja je izgledala potpuno zbunjeno i u šoku.
