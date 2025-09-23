Slušaj vest

Večeras je voditelj Ognjen Amidžić u emisiji "AmiG show" ugostio aktuelne članove žirija najgleanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde". Jelena Karleuša, Viki Miljković, Zorica Brunclik, Gragonir Despić Desingerica i Dragan Stojković Bosanac večeras su se našli u Ognjenovim vrućim stolicama i govorili o najaktuelnijim temama koje nedeljama unazad intrigiraju naciju.

Na samom početku Zorica je priznala šta misli o Viki.

Nastao haos

- Da možeš da izbaciš jednog člana žirija, ko bi to bio? - pitao je Ognjen Zoricu.

- Viki, ona je najveći folirant -rekla je Zorica.

- Šta misliš o Desingerici? -pitao je Ognjen.

- Ja sam zahvaljujući unucima upućena. To nije moja šoljica čaja, ali sve što napuni neki prostor, to je za pozdraviti. Trajanje je u pitanju, ovaj trenutak je bitan i toliko koliko on postoji. Ne poznajem njegov rad -rekla je Zorica.

- Ja sam njega čuo samo u parafrazranju neke narodne muzike, ali mu nije jasno šta mu se sviđa. Ja ću njemu pokazati -rekao je Bosanac.

- Ja sam tebi rekla da si poltron, ti si moje najveće razočarenje, Ja te nisma ponizila, samo sam odabrala koga bih izbacila -rekla je Zorica Viki.

- Zorica je najopasniji grač, ona je opasna i jako inteligentna -rekla je Jelena.

- Poštujem Zoricinu karijeru i godine, ali kao čoveka neću da komentarišem -rekla je Viki.

- Ja tebe komentarišem kao člana žirija. Govorim samo i žiriranju, ti se predstavljaš da žiriraš drugačije, a sve nas predstavljaš kao loše ljude -rekla je Zorica.

- Svako ima svoje mesto i tazlog što se našao ovde, ja sma reka svoje mišljenje -rekla je Viki.

